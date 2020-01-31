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Başkan Altınok: “Daha hızlı temizlik hizmeti veriyoruz”

Başkan Altınok, “Eskiden çöp toplama işine 6 milyon TL ödüyorduk. Şimdi belediyemizin yürüttüğü çöp toplama hizmetiyle ayda 3 milyon tasarruf sağlıyoruz. İlçemize artık daha hızlı temizlik hizmeti veriyoruz. Cadde, sokak, park ve bahçelerimiz artık daha temiz.” dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Eskiden çöp toplama işine 6 milyon TL ödüyorduk. Şimdi belediyemizin yürüttüğü çöp toplama hizmetiyle ayda 3 milyon tasarruf sağlıyoruz. İlçemize artık daha hızlı temizlik hizmeti veriyoruz. Cadde, sokak, park ve bahçelerimiz artık daha temiz.” dedi.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, 24 saat esasına göre yeni hizmet araçlarıyla ilçede yürüttüğü temizlik çalışmaları artık daha hızlı. Cadde, sokak, park ve bahçe temizliğinden ibadethane temizliğine kadar birçok hizmetin anında sunulduğu ilçede daha nitelikli bir çalışma sistemi oluşturulurken, vatandaştan gelen talepler doğrultusunda da çalışmalar yapılıyor.

“ARAÇ FİLOMUZU GENİŞLETTİK”

Keçiören’in Türkiye’deki en kalabalık ilçe olduğuna vurgu yapan Başkan Turgut Altınok, “İlçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye eşit hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün araç filosunu genişletiyoruz.” diye konuştu.

“BROŞÜR VE ANONSLARLA BİLGİLENDİRME YAPILIYOR”

Çöplerin sağlam poşetler içerisinde 20.00 ile 22.00 saatleri arasında dışarıya çıkarılmasını da isteyen Başkan Altınok şu bilgileri verdi:

“Hem görüntü kirliliği oluşmaması hem de çöplerin daha sağlıklı toplanması için vatandaşlarımız çöp çıkarma saatlerini dikkatte almalıdır. Böylece temizlik ve çöp toplama işini daha sağlıklı bir şekilde yürütebiliriz. Ekiplerimiz farkındalık çalışması kapsamında çöplerin hangi saatler arasında dışarıya bırakılması gerektiğine ilişkin ilçe genelindeki cadde ve sokaklardaki tüm binalara ve iş yerlerine 43 bin adet broşür dağıttı. Ayrıca gündüz dışarıya çöp bırakanlar hakkında cezai işlem uygulanacağına dair mahalle sakinleri anonslarla da uyarıldı.”
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Bugün 10:35 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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