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ATO Başkanı Baran, ödülünü Erdoğan’dan aldı

ATO Başkanı Baran: “Anadolu’nun yöresel ürünlerinin Ankara’dan dünyaya açılmasını sağlamak üzere çalışıyoruz.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD) JW Marriott Otel’de düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı.

Anadolu’nun değerlerini Ankara’da markalaştırarak dünyaya tanıtan Ankara Ticaret Odası, “Ekonomiye Güç Verenler” kategorisinde "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" ve "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" etkinliklerindeki çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü. Törende, ATO Başkanı Gürsel Baran ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

“ANADOLU’NUN YÖRESEL ÜRÜNLERİNİN DÜNYAYA AÇILMASINI SAĞLAMAK ÜZERE ÇALIŞIYORUZ”

ATO’dan yapılan yazılı açıklamada, ATO’nun aldığı ödülü değerlendiren Başkan Baran, “ATO olarak Anadolu’nun yöresel ürünlerinin Ankara’dan dünyaya açılmasını sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenliyoruz. Gayemiz, üyelerimizin yurt dışına açılarak ihracat yapabilmesi ve Ankara ekonomisine katkı sağlaması.” dedi.

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini de belirten Baran, “Başkentimizin gerek ticaret gerekse sanayi potansiyeliyle uluslararası alanda çok sayıda marka çıkarabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Ankara geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yaparak farklı kültürleri barındırmış, çevresindeki doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla turizm konusunda da önemli bir potansiyele sahip. Ankara tüm bu potansiyeli ile marka şehir olarak bir dünya başkenti olmayı hak ediyor. Biz de Ankara Ticaret Odası olarak bu konuda şehrimiz için elimizden gelen tüm katkıyı sağlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

HEDEFİMİZ BAŞKENTİ 2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAK

2020 yılı için de hız kesmeden çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceklerinin altını çizen Baran, “Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında ülkemizin dünyanın en büyük 10’ncu ekonomisi olması yönünde yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceğiz. Yaptığımız her çalışmada Başkenti ekonomisiyle, ticaretiyle, turizm ve sanayisiyle 2023 hedeflerine biraz daha fazla ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

AYD’YE TEŞEKKÜR

Anadolu Yayıncılar Derneği’ne (AYD) ve Dernek Başkanı Sinan Burhan’a, düzenledikleri ödül töreni için teşekkür eden Baran, “Ödüle layık görülenlerin, Anadolu Medyası ve dolayısıyla Anadolu insanı tarafından belirlenmiş olması bizim için çok kıymetli. Organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.” dedi.

“MARİFET İLTİFATA TABİDİR”

Bu yılki Anadolu Medya Ödülleri’ne layık görülenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Marifet iltifata tabidir sözü mucibince işleri başarıyla yürüten meslek mensuplarının ödüllendirilmesini gayet yerinde buluyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından çeşitli kategorilerde ödüle layık görülenlere ödülleri verildi ve aile fotoğrafı çektirildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar ve Adem Ali Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, medya temsilcileri, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı.

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