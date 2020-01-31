YENİMEK'in cam sanatçısına mesleki başarı ödülü

Ankara Anıttepe, Emek ve Koru Rotary kulüplerinin meslek yaşamında mükemmele ulaşmış, özveriyle çalışan ve mesleğinde yüksek ahlaki standartları uygulayarak başarı elde etmiş kişilere verdiği hizmet ve meslek ödülleri Swiss Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Atatürk’e hayran olmamak elde değil

Geceye eşi Ayşe Pekeş ile birlikte katılan YENİMEK öğretmeni cam sanatçısı Feridun Pekeş ödülünü 2430. Bölge Federasyon Başkanı M. Hakan Karaalioğlu’nun elinden aldı.

13 yaşından beri baba mesleği cam üflemesi ile uğraşan ve 7 yıldır Yenimahalle Belediyesi bünyesinde Yenimahalleli vatandaşlara sanatın inceliklerini öğreten, yeni cam sanatçıları yetiştiren Pekeş “Sanata uzak toplumların ne denli zor durumlarda olduklarını görünce Atatürk’e hayran olmamak elde değil. Ben bir kültür mirası taşıyıcısı olarak, sanatımı gelecek nesillere aktarmak adına elimden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Beni bu güzel ödülle onurlandıran herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Rotary Meslek Ödülleri sahiplerini buldu

Ödülleri veren 2430. Bölge Federasyon Başkanı M. Hakan Karaalioğlu da ödülün; veren için bir saygının, inancın, takdirin, değerbilirliğin ve güvenin göstergesi; ödül alan için ise, motivasyon, enerji, yeniden başlayabilmek ve daha iyisini yapabilmek için devam etme nedeni olduğunu ifade etti.

Gecede; Ankara Koru Rotary Kulübü Emrah İncili ve Yusuf Dış’a, Emek Rotary Kulübü de Pınar Ayhan, Abdullah Öztürk ve Kadir Akcan'a Rotary Meslek Ödülü verdi.