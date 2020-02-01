Elektrikçilerde hedef hizmet kalitesini arttırmak

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın da bir süre katılarak başarılı ve verimli hizmetlere vesile olmasını dilediği toplantıda; sahada çalışan elektrik teknisyenlerinin iş akışı içerisinde çalışma süreçlerini olumsuz etkileyen faktörler ile genel performanslarına ilişkin yaşanan sorunlar, beklenti ve öneriler ele alındı.

Ankara Elektrik Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Aslantürk, Başkent EDAŞ yetkilileri ile gerçekleştirdikleri karşılıklı istişare ile verdikleri hizmetin daha sağlıklı yürütüldüğünü belirterek, "Sahada çalışan üyelerimizin sorunlarını Başkent EDAŞ yetkilileri ile ortaklaşa görüş birliği ile çözüme ulaştırmaktayız. Bundan böyle almış olduğumuz karar ile her 3 ayda bir sorunları görüşmek için bir araya geleceğimiz Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) Müşteri Teknik Hizmetler Müdürü Mehmet Fatih Sayiner ve ekibine çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) Müşteri Teknik Hizmetler Müdürü Mehmet Fatih Şayiner de "Söz konusu toplantı ile şirketimiz yeni bağlantı sürecinde paydaşımız olan yetkili elektrikçiler ile 2019 yılı bağlantı süreçleri hakkında yaşanan gelişmeleri ve sürecin 2020 yılına dönük projeksiyonu hakkında görüş alışverişinde bulunma amaçlanmıştır. Sunduğumuz hizmet kalitesinin standardının yükseltilmesi için sürekli kendimizle yarış halindeyiz. Bu anlamda elektrik teknisyenlerine de sunduğumuz hizmet kalitesi de en iyi şekilde olmalı. Sahada hizmet veren elektrik teknisyenleri olarak sizlerin bizlere aktardığı bilgiler ve öneriler ışığında bizler neler yapabiliriz gayreti, iş süreçlerini sizlerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak şekilde düzenleme, bu konularla ilgili ilerleme kaydetme içerisindeyiz. Amacımız, hizmetin kalitesini arttırmak, iş ve işlemlere hız kazandırmak, kazaları azaltmak." dedi.