Yeni doğan bebeklere yönelik “Hoş Geldin Bebek” uygulaması kapsamında geçtiğimiz yıl 1072 bebeğe ‘hoş geldin’ diyen Çankaya Belediyesi, 2020 yılının ilk ayında ise 86 bebeği “hoş geldin” hediye seti ile karşıladı.

Çankaya Belediyesinin Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmetleri kapsamında doğduğu günden itibaren gelişim sürecine yönelik eğitim- sağlık desteği ve bebek ile ailenin izlenmesini amaçlayan “Hoş Geldin Bebek” uygulaması kapsamında 2019 yılında 1072 bebek ziyaret edilirken 2020 yılının ilk ayında da 86 bebek hediyelerle karşılandı. 3-6 aylık bebek ihtiyaçları bulunan organik bebek setinin armağan edildiği ziyaretlerde, belediyenin sağlık ekipleri bebek bakımı konusunda da 995 aileye bilgi verdi. Çankaya’da ikamet şartının gerektiği “Hoş Geldin Bebek” uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, Belediyenin 458 89 00/1167 numaralı telefonundan başvuru yapabiliyor.

Ebeveynlere bebek bakımı, sağlık durumları, karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin hemşirelerin genel bilgilendirme yaptıkları ve ihtiyaç kapsamında sağlık durumu takibinin yapıldığı uygulamada hediye edilen set de organik ürünlerden oluşuyor. Bebek cildi hassasiyeti göz önünde bulundurularak hazırlanan ve 11 parçadan oluşan hediye seti yüzde yüz pamuk ipliği ile üretilen doğal ve sağlıklı anti alerjik; battaniye, zıbın üstü, iç zıbın, bere, zıbın altı, badi, atlet, mendil, önlük, eldiven, bebek anne omuz örtüsünden oluşuyor. Sağlık ekipleri başvuran aileyi ziyaret ediyor ve anne-bebeğin ihtiyaçları konusunda bilgilendirme de yapıyor.

Vatandaşların, Çankaya’da ikamet koşulunun bulunduğu hizmetten yararlanmak için 0 312 458 89 00/1167 no.lu telefonu arayarak talepte bulunmaları yeterli oluyor.