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Yenimahalle’de aletli pilates atağı

Yenimahalle Belediyesi’nin yaptığı 5 yıldızlı spor merkezleri ve sosyal tesisler, Yenimahalle halkına sağlıklı bir yaşam vadediyor.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi’nin yaptığı 5 yıldızlı spor merkezleri ve sosyal tesisler, Yenimahalle halkına sağlıklı bir yaşam vadediyor. Hemen her spor merkezinde pilates, yoga, jimnastik, zumba gibi egzersizlerle vatandaşlarına sağlıklı ve zinde yaşamın kapılarını aralayan Yenimahalle Belediyesi şimdi de Pilates uygulamaları arasında günümüzde en çok tercih edilen (reformer) aletli pilatesi Yenimahallelilerin ayağına getirdi.

Belediye spor merkezlerini hiç boş bırakmayan, sporu çok seven Yenimahalleliler artık Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu ile Serhat ve Turgut Özal Kültür merkezlerinde bulunan spor tesislerinde haftanın 7 günü aletli pilates derslerinden faydalanabilecek.

Aletli pilatesin faydaları saymakla bitmiyor

Uzman eğitmenler eşliğinde hem spor yapmak hem de stres atmak isteyen vatandaşlar aletli pilates egzersiz programlarından yararlanarak daha sağlıklı bir vücuda sahip olacak.

Derslere katılan vatandaşlara aletli pilatesin vücuda faydalarını da anlatan spor eğitmenleri başlangıçta duruş bozuklukları için de bir hayli faydası olan aletli pilatesin, kambur sorunu olanlarda da kısa sürede etkili olduğunu vurguluyor.

Vücuttaki tüm kas gruplarının çalışmasını sağlayan bu uygulamanın, daha güçlü bir karın – bel bölgesine sahip olmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alması gerektiğinin altını çizen eğitmenler “Özellikle eklem ağrısı gibi problemleri olanlarda kısa sürede etki görüyoruz. Aletli pilates hem sağlıklı bir vücut hem de dirençli kasların oluşumunu destekler. Ek olarak doğru nefes alıp vermeyi de öğretir. Uygulama süreci rahat ve pratik olan bu spor vücudun kan dolaşımını hızlandırır. Yağ yakımına yardımcıdır. Sırt ve bel ağrılarının hafifletilmesini sağlar. Kemik yapısını güçlendirir. Kalorilerin yakımını sağlar.Vücudunun daha dinç kalmasını isteyen tüm vatandaşlarımızı spor salonlarımıza bekliyoruz.” dedi. 
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Bugün 10:20 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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