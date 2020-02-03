Nijerya Büyükelçisi’nden ATO’ya ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Nijerya ve Türkiye arasındaki 650 milyon dolarlık ticaret hacminin yeterli olmadığını belirterek, “İki dost ülke olarak ticaret hacmimizi daha yukarılara taşıyabiliriz” dedi.

Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda ve Nijerya Büyükelçiliği Müşaviri M.Y. Sani, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. İki ülke arısındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye ile Nijerya arasındaki 650 milyon dolarlık ticaret hacminin, potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğunu belirterek, geliştirilebileceğini söyledi. Nijerya’nın Afrika kıtasındaki en büyük ekonomi olduğuna dikkat çeken Baran, “Doğal kaynakları, petrol ve doğalgaz rezervleri, genç ve kalabalık nüfusuyla Nijerya büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu özellikler tüm dünyanın olduğu gibi Türk yatırımcıların da ilgisini çekiyor.” dedi.

Baran, ticaret ve yatırımı zenginleştirmek için Nijerya’ya bir ziyaret planladıklarını belirterek, özellikle tarım ve demir çelik sektörlerinde Türk yatırımcıların faydalı olabileceğini söyledi. Baran, yılda bine yakın film çeken Nijerya’nın film sektöründeki güçlü yanlarıyla, Türk dizi sektörünün gelişmişliğini birleştirerek birlikte projeler geliştirilebileceğine de değindi.

Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda, Türkiye’nin Nijerya’da büyük bir saygı ve statüye sahip olduğunu belirterek, Ankara Ticaret Odası’nın ziyaretinden büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Nijerya’daki ticaret odalarının ATO ile görüşmeyi istediklerini kaydeden Büyükelçi Paragalda, ATO’nun ziyaretinin özellikle Kuzey Nijerya’da büyük etki doğuracağını söyledi.

2014 ve 2015 yılında Türkiye ve Nijerya arasındaki ticaret hacminin 1.5 milyar dolar olduğunu belirten Paragalda, iletişimi etkileyen pürüzlerin ortadan kalkmaya başladığını dile getirdi. Nijerya’da sağlık sektöründe özellikle hastane kampüsü eksikliği yaşandığını belirten Paragalda, dünyadaki en büyük müteahhitlik hizmeti veren ülkelerden biri olan Türkiye’deki yatırımcıları Nijerya’ya davet etti.