Tatillerini rengârenk geçirdiler

Kahramankazan Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatili boyunca kaliteli vakit geçirmeleri için birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. Tiyatrodan sinemaya, kültür gezilerinden sanat kurslarına kadar birçok etkinliğe katılan öğrenciler tatil boyunca hem eğlendi hem de öğrendi.

Kahramankazan Belediyesi’nin, düzenlediği etkinliklerle öğrenciler yarıyıl tatillerini dolu dolu geçirdi.

Dolu dolu etkinlikler

Öğrencilerin kaliteli vakit geçirmesi için gerçekleştirilen etkinler arasında tiyatrodan sinemaya, doğa gezilerinden el sanatları atölyesi çalışmalarına kadar birçok aktivite yer aldı.

Öğrenciler bu kapsamda “Malum Alem İnternet” ve “Bal Arısı Bonti” tiyatro oyunlarıyla, 7’den 70’e hayranı olduğumuz “Hababam Sınıfı” başta olmak üzere yerli filmler ile animasyon filmlerini izleme şansı yakaladı. Sinema gösteriminde öğrencilere mısın ikram edildi. Öğrenciler gerçekleştirilen kültür gezilerinde Kahramankazan’ı ve çevre ilçeleri tanıma fırsatı buldu.

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler, can dostlarımızla haşır neşir oldu. Öğrenciler düzenlenen sportif etkinliklerde ise bocce, dart ve futbol başta olmak üzere birçok spor dalını keşfetti. Öğrenciler ayrıca, Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce (KAGEM) düzenlenen origami (kağıt katlama sanatı) eğitimi, resim, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri ile akıl oyunları etkinliklerine de katıldı. Öğrenciler, bu etkinliklerin yanı sıra KAGEM’in düzenlediği tekrar dersleri ve değerlendirme sınavlarına da katılarak, bilgilerini taze tutmuş oldu. Öğrenciler, tatil boyunca süren birbirinden renkli etkinlikler sayesinde kaliteli vakit geçirerek, hem eğlenmiş hem de öğrenmiş oldu.

Her şey çocuklarımız için

Aynı zamanda edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Yarınlarımız olan yavrularımız için ne yapsak azdır. Onların daha kaliteli bir eğitim alması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda onlara hem bir karne hediyesi vermek, hem de yarıyıl tatillerini kaliteli şekilde değerlendirmelerini sağlamak için böyle bir program hazırladık. Program kapsamında çocuklarımız hem eğlendi, hem öğrendi hem de yeni dünyalar keşfetti. Tüm çocuklarımıza, gençlerimize ve öğretmen meslektaşlarıma eğitim öğretim yılının ikinci yarısında başarılar diliyorum.” diye konuştu.