Yaşar, Sanayi ve Ticaret Odaları ile bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Tticaret ve Sanayi Odaları yöneticileri ve iş insanları ile bir araya geldi. Ankara Konağı’nda düzenlenen kahvaltıda Ankara’nın sorunlarını dinleyen Yaşar, “Başkentin geleceği için siyasi parti ve fikir ayrımı yapılmaksızın birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.” dedi.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Ankara Ticaret Odası ( ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı.

“Ortak akılla hizmet vatandaşa fayda sağlar”

Başkentin ulaşım, çevre ve yapılaşma sorunlarının ele alındığı buluşmada katılımcılar ile fikir alışverişinde bulunan Yaşar “ Ülkemizde son dönemde sıklıkla yaşanan depremler, trafik, çevre ve yapılaşma konularına önem vermemiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Ülke olarak yaşanacak büyük bir doğal afet öncesinde gereken önlemleri almalı, siyaset, fikir ve görüş ayrılığını bir kenara bırakarak, bir an önce çalışma başlatmalıyız. Genel ve yerel yönetimler, konunun uzmanı meslek odaları ve bilim insanları hep birlikte ortak çalışma yürüterek Başkent genelinde sıkıntılı olan bölgelerin tespitini yaparak, gerekli çalışmayı başlatmalıyız. Yalnızca deprem ve benzeri felaketlerde değil vatandaşa hizmet için fikir ayrılıklarını bir kenara koymalı, ortak akılla fikir alışverişinde bulunarak çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Ankara Kulübü’nden Yaşar’a teşekkür belgesi

Görüşmenin sonrasında Yaşar’a teşekkür belgesi takdim eden Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan “Yaşadığımız her sıkıntıda yanımızda duran ve bize destek olan bir belediye başkanımız var. Ankara’nın sorunlarını masaya yatırdığımız bu buluşmada bizleri yalnız bırakmayan Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum.” dedi.