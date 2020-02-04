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Altındağ’da eğlence dolu sömestir

Altındağlı gençler, sömestir tatilini en iyi biçimde değerlendirdi. Gezilere giden, yaşadıkları şehri keşfe çıkan, sanat ve spor aktivitelerine katılan Altındağlı gençler, birbirinden eğlenceli aktiviteler ve etkinliklerle tatilin tadını doyasıya çıkardı.

Elif Duman
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Altın gençler sömestir tatilini dopdolu geçirdi. Aldıkları takdir ve teşekkür belgeleriyle Gençlik Merkezleri’ne koşan Altındağlı çocuklar, karnelerinin sevincini arkadaşlarıyla paylaştı. Merkezlerinin her birinde, öğrencilerin başarılarını kutlamak için eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın, takdir ve teşekkür alan öğrencilere spor tesislerinin ücretsiz olduğunu açıklaması ise Altındağlı gençlerin coşkusunu doruğa çıkardı.

“EĞLENMEDEN ÖĞRENME OLMAZ”

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyelerinin yarıyıl tatilini en verimli şekilde değerlendirmeleri için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Gençler tatillerini en iyi şekilde geçirsinler istiyoruz. Merkezde gönüllerince eğlensinler, ama bir yandan da öğrenmeyi ihmal etmesinler. Çünkü en güzel öğrenme eğlenerek öğrenme… Eğlenmeden öğrenme olmaz. Gençlerimizi yaşlarına ve zevklerine uygun etkinliklerle eğlendirerek, hem okula hem de hayata hazırlıyoruz. Eğlenerek öğrenmelerini, hayattan keyif almalarını çok önemsiyoruz. Bu nedenle onlar için anlamlı ve verimli etkinlikler organize ettik.” dedi. Başkan Balcı tüm gençleri mahallelerinde bulunan Gençlik Merkezlerinden faydalanmaya çağırdı.

KARA DOYDULAR

Karne başarılarıyla Altındağ'ın gururu olan ve iyi bir karne hediyesini hak eden altın gençler, Elmadağ Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi. Gençlerin neşe dolu kahkahaları Elmadağ'da yankılandı. Başkan Asım Balcı da, Altındağlı gençleri Elmadağ'da yalnız bırakmadı, onların coşkusuna ortak oldu.

SPOR TESİSLERİ DOLDU TAŞTI

Altındağ Belediyesi'nin, spor tesislerinin, takdir ve teşekkür alan öğrencilere, yarıyıl tatilinde ücretsiz olacağını açıklaması üzerine, Altındağlı gençler spor tesislerine koştu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla ücretsiz olarak hizmet veren spor tesislerinden yaklaşık 2 bin çocuk yararlandı. Gençler yüzmeye ve buz patenine büyük ilgi gösterdi.
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Bugün 09:25 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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