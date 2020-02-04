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Ankara’nın ilk Bebek Kütüphanesi Mamak’ta

Mamak Belediyesi, STK’larda Kadın Birliği Platformu Kabip ile ortaklaşa Ankara’da ilk olma özelliği taşıyan “Bebek Kütüphanesi” projesini hayata geçiriyor.

Elif Duman
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Bebeklerin erken yaşta kitapla tanışması ve büyüdüklerinde aktif kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlamak amacıyla Mamak Belediyesi, STK’larda Kadın Birliği Platformu Kabip ile ortaklaşa Ankara’da ilk olma özelliği taşıyan “Bebek Kütüphanesi” projesini hayata geçiriyor.

0-3 yaşındaki çocukların kitaplarla buluşturulacağı proje kapsamında çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla etkinlikler düzenlenecek.

Proje ile kütüphaneleri daha geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “0-3 yaş grubuna hitap eden bir kütüphane olsa da biz aslında hem bebeklerimize hem çocuklarımıza hem de ebeveynlere ulaşmak istiyoruz. Bu proje ile bu kütüphanelerde yetişecek evlatlarımızı, çocuklarımızı bilgiyle, birçok beceriyle buluşturacağız. İleriye dönük donanımlı bireyleri buralarda yetiştireceğiz ve her anlamda güçlü bireyler yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Okuyacağız, okutacağız.” dedi.

 Ailelere kişisel gelişim eğitimleri verilecek

Proje kapsamında ilki önümüzdeki ay Yeşilbayır Aile Merkezi’nde iki sınıf olarak hayata geçirilecek Bebek Kütüphanesi ile bebeklere okunacak masallarla, değerler eğitimine sağlıklı bir temel oluşturulması, bilinçsiz teknoloji kullanımının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Kütüphanede, bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitapların yanı sıra uzmanlar tarafından ebeveynlere kişisel gelişim eğitimleri verilecek. Eğitsel, araç ve gereçlerle desteklenecek kütüphanenin iç mimarisinde, bebeklerin hayal gücünü genişletmek için yeryüzü ve gökyüzü gibi farklı motifler yer alacak. Randevu sistemi ile hizmet verecek kütüphane, hafta içi 09.00-17.00 arasında ailelere ve bebeklerine kapılarını açacak.
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Bugün 09:56 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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