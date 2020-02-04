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Pursaklar’da temiz okullar sağlıklı gelecekler

Pursaklar Belediyesi 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmesi amacıyla Nezaket Okulları’nda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Elif Duman
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Nezaket Okulları, eğitim hayatına yeni başlayan çocukların topluca ders aldıkları alanlardır. Yarıyıl tatilinin sona ermesi ile birlikte mikroplar, virüsler ve dolayısıyla bulaşıcı hastalıklar okul içerisinde kol gezmeye başlar. Yaşları nedeniyle bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmeyen çocuklar, mevsimsel hastalıklara daha kolay yakalanıyor. Özellikle günlerinin büyük bölümünü geçirdikleri okullarda hastalıkların birbirlerine bulaşması kaçınılmazdır.

Okul servisleri, sınıflar gibi öğrencilerin birlikte olduğu yaşam alanları bakteri, mantar ve virüslerin hızla üremesine, bulaşıcı hastalıkların hızlı bir şekilde yayılmasına en uygun alanlardır. Dokunulan her şey de milyonlarca mikrop, mantar virüsle kaplıdır. Hastalığın belirtileri ortaya çıktıktan sonra tedavi edilmesi yerine, hastalığın oluşmasını, gelişmesini ve vücuda girmeden, salgın hale gelmeden engellenmesi şarttır. Bunun için Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Okulları, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilerek öğrenciler için sağlıklı bir ortam haline getiriliyor.

‘‘Sağlıklı bir ilçe Sağlıklı bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’

Sağlıklı biri ilçe inşa etmenin başlıca görevleri olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Son günlerde artan salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi almak için yarıyıl tatile girilmesinin hemen ardından Nezaket okullarımızın tamamında dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin sağlığı ve hijyeni bizler için çok önemli. Pursaklar’da çocuklarımızı salgın hastalıklardan korumak için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Yaptığımız dezenfekte çalışmalarının ardından, çocuklarımız güvenle okullarına gidebilirler.’’ dedi.
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Bugün 10:18 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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