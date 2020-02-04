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Keçiören’de 200 öğrenci 5 ayrı müzeyi ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir hafta boyunca her gün iki gurup olmak üzere toplamda 200 çocuğumuz gezerek öğrenmenin keyfini çıkardılar.''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen müze gezi programı kapsamında 200 öğrencinin 5 ayrı müzeyi gezme fırsatı bulduğunu belirten Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir hafta boyunca her gün iki gurup olmak üzere toplamda 200 çocuğumuz gezerek öğrenmenin keyfini çıkardılar. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan çocuklarımızın bilimle iç içe olmaları için belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz.” dedi.

ÇOCUKLAR VE VELİLERDEN YOĞUN İLGİ

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Eğitim Merkezi atölyesine kayıtlı öğrencilere yönelik düzenlenen müze gezi programına çocukların yanı sıra veliler de yoğun ilgi gösterdiler. Çocuk Eğitim Merkezi uzmanları eşliğinde TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, Feza Gürsey Bilim Merkezi, Maden Tetkik Arama Müzesi, Satranç Müzesi ve Ankara Üniversitesi Veterinerlik Anatomi Müzesini gezen öğrenciler hem öğrendiler hem de keyifli vakit geçirdiler.

“HEM GEZDİLER HEM DE ÖĞRENDİLER”

Özgüveni yüksek bir nesil yetiştirmek için çocuklara ve gençlere yönelik her türlü çalışmaya destek olacaklarını söyleyen Başkan Turgut Altınok, 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen müze gezi programındaki faaliyetlere ilişkin bilgi vererek şunları aktardı:

“TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde, 1927'de başlayan radyo yayıncılığından günümüze kadar olan televizyon ve yeni medya yayınlarına yönelik teknolojileri görme fırsatı bulan öğrencilerimiz, Maden Tetkik Arama Müzesi gezisinde Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen önemli maden örneklerini, bitki ve hayvan fosillerini inceleme fırsatı buldular. İçerisinde 110 ülkeden 710  satranç takımının bulunduğu ve 4 ana tema üzerinde sergilenen Satranç Müzesi’nde ise satranç oynayan öğrencilerimiz, Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde durgun elektrik, sıvı azot, kimyasal tepkimeler ve bilimsel gösterilerle eğlenerek öğrendiler. Son olarak Ankara Üniversitesi Veterinerlik ve Anatomi Müzesi’ni gezen çocuklar, hayvanları daha yakından inceleyerek insanlarla olan ilişkilerini öğrendiler.”
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Bugün 10:51 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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