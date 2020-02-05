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ATAMDER Heyetinden Anıtkabir'e Ziyaret

Avrasya Tarih ve Medeniyetler Derneği (ATAMDER) kuruluşunu tamamlamasının ardından ilk ziyaretini Anıtkabir’e yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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02.01.2020 tarihinde kurulan ATAMDER Kurucu Başkanı Gürkan Kalkan önderliğinde İyi Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Türk Halkları Medeniyet Vakfı Genel Başkanı Ahmet Dağduran, Çankaya Üniversitesi E. Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Ziya Güvenç, İşadamı Hamdi Güvenç ve Ali Olgun Boydak ile ATAMDER Yönetim Kurulu, üyeler ve konuklardan oluşan heyet, Anıtkabir’e giderek resmi törenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesinin önünde saygı duruşunda bulundu.  

ATAMDER’i temsilen Genel Başkan Gürkan Kalkan mozoleye ATAMDER çelengini sunmasının ardından Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. 

Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Genel Başkan Gürkan Kalkan, duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti: 

“Mustafa Kemal’im; Gazim; Senin kurduğun Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında, emperyalistlerin dışarıda bıraktığı; her bir kardeşimizin hak ve hukukunu korumayı ilke edindiğimiz gibi, emriniz üzerine, Türk devlet ve toplulukların, her alanda yanında olmaya sizin huzurunuzda söz veriyorum.

Aziz Atatürk. Senin gösterdiğin ilke ve ülkü ile kuruluşunu tamamladığımız 'ATAMDER' olarak huzuruna çıkarken, Türk devlet ve toplulukları ile ilişkilerimizi yine öğretinin ışığında 'YURTTA SULH, CİHANDA SULH'  ilkesinden vazgeçmeden, öncelikle tarihi, sosyolojik ve kültürel işbirliği ile ilkelerin ötesine taşıyarak başta doğumunuzun gerçekleştiği Selanik olmak üzere, Balkanlardan Türkiye’ye, Hazar’dan Çin Seddi’ne kadar olan coğrafyada, sizin; Türk Milletine gösterdiğiniz hedefleri gerçekleştirmeye ant içeriz."

Dün 09:49 TSİ - Gündem

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