Başkan Yaşar, "Zübeyde Hanım Konukevi hayalimdi"

Yenimahalle Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete açılan Zübeyde Hanım Konuk Evi’nde kalan hasta ve yakınlarını ziyaret eden Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden beri ilçeye kazandırdığımız yüzlerce eserin içinde en hayırlı projemiz Zübeyde Hanım konukevimiz. 57 yıldır Yenimahalle’de yaşıyorum Onkoloji Hastanesi’nin önünden her geçişimde buraya bir konukevi yapılsa hasta ve yakınları sokakta, parkta, arabalarında kalmasa diye düşünürdüm. Zübeyde Hanım Konukevi benim hayalimdi, Yenimahalle halkı adına hayata geçirmek nasip oldu.” dedi.

“Zor gününde vatandaşın yanındayız”

Türkiye’nin en büyük onkoloji hastanesinin Yenimahalle’de bulunduğunu hatırlatan Yaşar, “Türkiye’nin her yerinden hatta yurtdışından hastalar bu hastanemize şifa bulmak için geliyorlar. Hasta ve yakınları uzun süren tedavi süreci nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyorlar. Onkoloji hastanesinin yakınına vatandaşa fayda sağlayan bir konukevini kazandırmaktan mutluluk duyuyorum. 57 yıldır Yenimahalle’de yaşıyorum. Konukevini açmadan önce Anadolu’dan gelen aileler arabaların içerisinde yatıyor, kanser hastalığı uzun bir tedavi sürecini içerdiği için zor şartlar altında yaşıyordu. Vatandaşımızı misafir edecek böylesine güzel bir mekanı ilçemize kazandırdığım için onur duyuyorum. 2009 yılından bu yana ilçemize yüzlerce eser kazandırdık fakat Zübeyde Hanım Konukevi bizim gurur kaynağımız. Zor gününde insanlara destek olmak ve onların hayır duasını almak bizim için büyük mutluluk. Kanser hastalığı ile mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum.” şeklinde konuştu.

Yenimahalle’den örnek hizmet

Ankara dışından Onkoloji Hastanesi’ne gelen hasta ve yakınlarına sıcak yuva olan Zübeyde Hanım Konuk Evi, 5 yıldızlı otel konseptinde, 200 yatak kapasitesi, 44 normal oda, 11 ilik nakilli hasta odası ve 12 adet aile odası ile yüzlerce vatandaşa 24 saat hizmet sunuyor. Ayrıca konuk evinde kalan hasta ve yakınları yemek, çamaşır yıkama, kurutma, ütü ve televizyon gibi ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor.