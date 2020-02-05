ORSİAD Yönetimi Kaymakam Dural’la bir araya geldi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur ile yönetim kurulu üyeleri, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural’ı ağırladı.

Son derece samimi bir havada gerçekleşen görüşmede Kaymakam Dural, ORSİAD’ın kendisi için özel bir yeri olduğunu söyleyerek, “Çalışan, üreten, ülkeye katma değer yaratan tüm sanayicilerimizin, üreticilerimizin yanındayız.” dedi.

ORSİAD Başkanı Levent Çamur da derneğin üyelere yönelik faaliyetlerinden, OSTİM’e yapmayı planladıkları kreş ve Kazan’a kuracakları sanayi sitesi projelerinden söz etti.

Elimiz Değil Gövdemizi Koymak Zorundayız

ORSİAD ailesi olarak her şeyi devletten beklememe anlayışını benimsediklerinin altını çizen Başkan Çamur, “Yeri geldiğinde sadece elimizi değil gövdemizi taşın altına koymak zorundayız. Türk ekonomisinin belkemiği olan OSTİM’in, İvedik ve Sincan OSB’lerin gücüne güç katmak, üye işletmelerimizin dönen çarklarına hız kazandırmak, üyelerimizin iş ve sosyal hayatlarına katkıda bulunmak öncelikli vazifemiz. Bunların yanı sıra yeni üretim sahaları oluşturmak, ihtiyaç duyulan sosyal alanları bölgemize kazandırmak da görevlerimiz arasında. Kuruluşunun 20. yılını geride bırakan derneğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyemizin ve devletimizin ilgili kurumlarının verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edecek.” diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren ve Ankara’nın genel sorunlarının da görüşüldüğü ziyaretin ardından ORSİAD Başkanı Levent Çamur, Kaymakam Dural’a bir teşekkür plaketi takdim etti.