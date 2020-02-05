Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 10:59 TSİ- Belediye G: Dün 11:01 TSİ

Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri İstanbul'da

İlk kez İstanbul'u ziyaret ettiler, kimi sadece gördü, kimi sadece işitti, kimi de denize karşı tulum çaldı. Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin 2 günlük İstanbul ziyareti renkli görüntülere sahne oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İlk kez İstanbul'u ziyaret ettiler, kimi sadece gördü, kimi sadece işitti, kimi de denize karşı tulum çaldı. Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin 2 günlük İstanbul ziyareti renkli görüntülere sahne oldu.

İSTANBUL'U DİNLEDİLER GÖZLERİ KAPALI

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan 80 engelli İstanbul'u ziyaret etti. Görme, işitme, zihinsel ve bedensel engellilerden oluşan Etimesgut kafilesi, Etimesgut Belediye Meclisi Engelli Komisyon üyeleri ve merkez yöneticileri eşliğinde İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.

Engelliler, Boğaz'da tekne turu yaptılar, Haliç, Üsküdar ve Miniatürk'ü ziyaret etiler; büyük heyecan ve mutluluk yaşadılar. Görme engelliler gözleri kapalı denizin dalgalarının sesini dinledi, işitme engelliler maviliklerle kendi iç seslerine kulak verdi. Engellilerin bazıları martıları beslerken, bazıları denize karşı tulum çaldı. Kız Kulesi'ni ve İstanbul'un tarihi siluetini hayran hayran inceleyen engelliler, bol bol hatıra fotoğrafı çekerek ziyareti ölümsüzleştirdiler.

BAŞKAN DEMİREL'E TEŞEKKÜR ETTİLER

Engelliler, engelsiz yaşam merkeziyle hayatlarının büyük bir değişime uğradığına dikkat çekerek, "Daha önce evimizden çıkmaya bile çekinirdik. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin hizmete girmesiyle hayatımızda yeni bir sayfa açıldı. Bu tür tarihi kültürel gezilerle hayata daha sıkı bağlanıyoruz. Görmediğimiz gezmediğimiz yerleri geziyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandılar.

GEZİLER DEVAM EDECEK

Başkan Enver Demirel de, bu tür gezilerin yıl boyunca devam edeceği müjdesini vererek, "Engellilerimizin önündeki tüm engellileri kaldırmaya kararlıyız. Hizmete açtığımız engelsiz yaşam merkezimizde eğitim gören engellilerimizin hayata daha sıkı bağlanmaları, sosyalleşmeleri için bu tür gezilerin çok önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Atlas çocukları Japon kültürüyle tanıştı mask
Atlas çocukları Japon kültürüyle tanıştı
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği mask
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
Bir yılda 60 bin ton ambalaj atığı mask
Bir yılda 60 bin ton ambalaj atığı
Keçiören’de “Baba Sevgisi” başlıyor mask
Keçiören’de “Baba Sevgisi” başlıyor
Yenimahalle yarı finale adını yazdırdı mask
Yenimahalle yarı finale adını yazdırdı
Mamak’ta temizlik harekatı mask
Mamak’ta temizlik harekatı
Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması başladı mask
Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması başladı
Başkan Yaşar, "Zübeyde Hanım Konukevi hayalimdi" mask
Başkan Yaşar, "Zübeyde Hanım Konukevi hayalimdi"
Altındağlı kadınlara büyük destek mask
Altındağlı kadınlara büyük destek
Kahramankazan’da çevreci müteahhitlere ödül mask
Kahramankazan’da çevreci müteahhitlere ödül

Dün 10:59 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Atlas çocukları Japon kültürüyle tanıştı mask
Atlas çocukları Japon kültürüyle tanıştı
Bir yılda 60 bin ton ambalaj atığı mask
Bir yılda 60 bin ton ambalaj atığı
Yenimahalle yarı finale adını yazdırdı mask
Yenimahalle yarı finale adını yazdırdı
Mamak’ta temizlik harekatı mask
Mamak’ta temizlik harekatı
Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri İstanbul'da mask
Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri İstanbul'da
Kahramankazan’da çevreci müteahhitlere ödül mask
Kahramankazan’da çevreci müteahhitlere ödül
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
“Hoş Geldin Bebek” mask
“Hoş Geldin Bebek”
En sık görülen 5 kanser mask
En sık görülen 5 kanser
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı mask
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı
Coronavirüs internete sıçradı mask
Coronavirüs internete sıçradı
Robotik Kodlama ile çocuklar çağa önderlik ediyor mask
Robotik Kodlama ile çocuklar çağa önderlik ediyor
AHEF koronavirüs tipleri ve koronavirüs’ü anlatıyor mask
AHEF koronavirüs tipleri ve koronavirüs’ü anlatıyor

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL