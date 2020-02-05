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Yenimahalle yarı finale adını yazdırdı

Türkiye Kupası Çeyrek Final 1’inci maçından galibiyetle ayrılan Yenimahalle Belediyesi SK, rövanş karşılaşmasından da beraberlikle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye Kupası Çeyrek Final 1’inci maçından galibiyetle ayrılan Yenimahalle Belediyesi SK, rövanş karşılaşmasından da beraberlikle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Mardin Artuklu Spor Salonu’nda oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final Mücadelesi rövanş maçında Mardin Büyükşehir Başak SK ile karşılaşan altın kanatlı melekler, karşılaşmayı 28-28 berabere tamamlayarak kupada son 4 takım arasına katılmaya hak kazandı.

Rövanş maçında kıyasıya mücadele

İlk maçta aldığı 31-28 galibiyetin avantajı ile Mardin deplasmanına çıkan Yenimahalle; Ceylan, Fatma, Hanna, Eda, Gülsüm, Ceren ve kalede Fatma yedisi ile müsabakaya başladı.

Maça etkili başlayan Mardin Büyükşehir Başak SK karşısında mücadeleyi elden bırakmayan Yenimahalle’nin melekleri, farkı 1 sayıya indirerek soyunma odasına 13-12 skorla gitti.

Olga ve Ceylan ikinci yarıya damga vurdu

İki takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan ikinci yarıda rakibine öne geçme şansı vermedi. Olga ve Ceylanın üstü üste attığı gollerle rövanşı beraberlikle bitirip yarı finale kalan Yenimahalle’de maçın golleri; Ceylan (10), Olga (6), Ceren (4), Gülsüm (3), Hanna ve Fatma (2), Eda (1) ile geldi.

İlk maçta kazanılan galibiyetin avantajını iyi kullandıklarını belirten Yenimahalle Belediyesi SK Teknik Direktörü Serdar Eler, “Maçın çekişmeli geçeceğini bilerek rövanşa takım olarak çok iyi hazırlandık. İlk maçın avantajını kullanarak az hata yapmaya çalıştık. Yenimahalle’ye yarı finale kalma mutluluğu yaşatan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Hedefimiz Türkiye Kupasını Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’ye kazandırmak.” dedi.
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Dün 11:17 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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