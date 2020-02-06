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Altındağ keşfedilmeyi bekliyor

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ’ın adeta bir turizm madeni olduğunu ve bu potansiyeli ortaya çıkarmak için elbirliği ile çalışılması gerektiğini ifade etti.

Elif Duman
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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ’ın adeta bir turizm madeni olduğunu ve bu potansiyeli ortaya çıkarmak için elbirliği ile çalışılması gerektiğini ifade etti.

Ankara turizmi “Ankara’nın Kalbi Altındağ'da Turizm” başlıklı toplantıda masaya yatırıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nde düzenlenen toplantı, Ankara’nın turizminde söz sahibi isimleri bir araya getirdi. Toplantıya; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı katıldı. Ankara turizmine yeni bir bakış açısı sunmak için bir araya gelen katılımcılar, Ankara’da turizm potansiyelini açığa çıkarmak için yapılması gerekenleri konuştu.

“DESTEK VERMEYE HAZIRIZ.”

Ankara turizmine katkıda bulunmak için bir araya gelen herkese ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Başkan Asım Balcı, “Ankara’nın Kalbi Altındağ'da, Ankara’nın turizm potansiyelini konuştuk. Ankaralılar olarak şehrimizde turizmi geliştirmek için yapabileceklerimizi sıraladık, sorunlara çözüm önerisi getirdik. Ankara, sahip olduğu potansiyel ile ziyaretçilerine çok şey vaat ediyor. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için elimizden geleni yapmaya hazırız.” dedi.

“ALTINDAĞ, ANKARA’NIN KALBİ…”

Başkan Balcı ayrıca, “Biz Altındağ'ı Ankara'nın, hatta Türkiye'nin kalbi olarak nitelendiriyoruz. Cumhuriyetimizin kurulduğu, İstiklal Marşımızın yazıldığı Altındağ, Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli Hz.'nin doğduğu, yaşadığı ilçe... Altındağ bu önemli tarihi ve kültürel mirasların yanında ayrıca binlerce yıllık medeniyetlere de sahip... Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerini sınırlarında bulunduran Altındağ, başkent turizminin yaklaşık yüzde 70'lik bölümünü elinde bulunduruyor. Altındağ birçok yönüyle keşfedilmeyi bekleyen bir turizm madeni gibi… Sadece Altındağ’da gerçekleştirilecek olan gelişim bile, tüm Ankara’nın turizm potansiyelini 2 katına çıkaracaktır.” ifadelerini kullandı. Başkan Balcı toplantıya katılan ve destek sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.
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Bugün 10:02 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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