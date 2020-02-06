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Yenimahalle'de önce işçi sağlığı

Yenimahalle Belediyesi, YEPA Ltd. Şti. bünyesinde çalışan personellerine “İş güvenliği ve işçi sağlığı” konusunda eğitim verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Düzenlediği eğitim seminerleri ile personeli bilinçlendirerek iş kazalarının önüne geçmeyi ve vatandaşa daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan Yenimahalle Belediyesi, çalışanlara Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda iş güvenliği, iş kazaları, meslek hastalıkları ve alınması gereken önlemleri detaylarıyla anlattı.

Çalışanların, işletmenin ve hizmetin korunması amacıyla yapılan eğitimde kurum doktorlarından Şahin Engin Kargın ve İş Güvenliği Uzmanı Tuğba Abidinoğlu işçilerin sorularını da tek tek cevapladı.

İş kazalarının % 90’ı ihmalden

Mesleki eğitimin çok önemli olduğunu belirten Dr. Şahin Engin Kargın, işçinin işiyle ilgili her türlü sorunu aşması için bazı genel yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Kargın “ İş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen eğitimlerin amacı, çalışanları korumak ve işletmenin güvenliğini sağlamaktır. Bir iş yapılırken mutlaka riskleri de vardır. Bu bilgilendirme seminerlerimizin amacı, riskler karşısında ne yapılacağı, olası olaylara karşı işçinin genel önyargılarının ve yanlışlarının giderilmesidir.İşyerlerinde meydana gelen kazaların % 90’ı dalgınlık, dikkatsizlik ve ihmal sonucunda meydana gelmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi için yapılması gereken en önemli şeylerden biri de eğitici seminerlerdir.” dedi.

Olası tehlikeler ve alınması gereken önlemler anlatıldı

İş Güvenliği Uzmanı Tuğba Abidinoğluda işyerinde meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları anlatarak olaylar öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında çalışanları bilgilendirdi.

Rakamlar durumun ciddiyetini gözler önüne serdi

Dünyada ve ülkemizde yaşanan bazı büyük iş kazalarının da görsellerle hatırlatıldığı eğitimlerde, ILO tahminlerine göre dünyadaki iş gücünün 3 milyar olduğu, 2,02 milyon meslek hastası ve 2,2 milyon işle ilgili ölüm yaşandığının altı çizildi.

Ayrıca; Dünya GSMH’sından 30 trilyon doların iş kazaları ve meslek hastalıklarına harcandığı ve dünya iş kazaları sıralamasında, Kanada’nın 3,37 ile en az kaza yaşanan ülke olduğu, bu rakamın Türkiye’de ise 12,45 olduğu belirtildi.
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Bugün 11:56 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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