Yüksek rakımlı mahallelerde karla mücadele

Kahramankazan’da yaşanan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü. Kar yağışı özellikle ilçenin yüksek rakımlı mahalleleri ile dış mahallelerinde yoğun şekilde gerçekleşti. Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ilçeyi etkisine alan kar yağışı sonrası seferber oldu. Belediyenin karla mücadele ekipleri bu kapsamda, yüksek kesimlerde ve dış mahallelerde kar nedeniyle kapanan yolları açtı. Ekipler, kar küreme araçları ve ekipmanlarla yolları kısa sürede eski haline getirdi.

Ekipler ayrıca, soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma olmaması için tuzlama çalışmaları da yaptı. Kahramankazan Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını kendi sorumluluk alanında olmayan yollarda da sürdürdü. Böylece ilçenin yüksek kesimleri de dahil olmak üzere hiçbir noktasında ulaşım sıkıntısı yaşanmadı. Karla mücadele ekipleri meteorolojik uyarıları da dikkate alarak, 7/24 görev başında olacak.

Alnımızın akıyla çıktık

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, karla mücadele ekiplerinin aralıksız olarak görev başında olduğunu belirterek, “Kahramankazanımızın hiçbir noktasında, yaşanan kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerimiz özverili bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar doğrultusunda ekiplerimiz özellikle yüksek rakımlı mahallelerimizde kapanan yolları ulaşıma açtı. Bu çalışmaları sorumluluk alanımızda olup olmamasına bakmadan tüm lokasyonlarda yürütüyoruz. Kahramankazan Belediyesi bu yıl yaşanan ikinci kar yağışından da alnının akıyla çıktı. Vatandaşlarımızın kar eziyeti değil, karın keyfini yaşaması için 7/24 görevimizin başında olacağız” diye konuştu.

Vatandaşlar memnun oldu

Kahramankazan Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmaları sonrası yolları açılan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti dile getirerek, “kapanan yollarımızı açan Kahramankazan Belediyesi’ne ve Başkanımız Serhat Oğuz’a teşekkür ediyoruz” dedi.