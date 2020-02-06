Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:16 TSİ- Belediye G: Bugün 12:18 TSİ

Başkan Demirel gençlerle buluştu

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri Başkan Enver Demirel'i ziyaret etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Başkan Demirel gençlere tavsiyelerde bulundu: "Bilginin en büyük güç olduğuna inanın. Kendinizi her alanda iyi geliştirin. Milletin değerlerine bağlı olun. Soran sorgulayan gençler olun. Hangi işi  aparsanız yapın en iyisini yapın. Ülke için çalışın ve asla banane demeyin".

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Niğde Demirkazık Kamp Merkezi'nde 1 haftalık kamptan dönen Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerini kabul etti. Gençler, kampın çok verimli geçtiğini, hem eğlendiklerini hem de dinlendiklerini ifade ederek kamp için Demirel'e teşekkür ettiler.

Demirel, her yıl gençlere yönelik yaz ve kış kampları düzenlediklerini belirterek, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye olarak siz gençlerimizin her zaman yanındayız. Sizlerin sağlıklı ortamda yetişmeniz için üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getiriyoruz. Sizler için yaşam merkezleri, spor salonları, kütüphaneler yaptık, birçok imkan sunduk. Sizin öncelikli göreviniz okullarınız en iyi şekilde bitirmektir. Sizlere güveniyoruz. Çünkü bizim geleceğimiz sizlere bağlıdır. Hangi işi yaparsanız yapın en iyisini yapmaya gayret edin. Bu ülke için millet için çalışın. Asla yaptığınız işte şahsi menfaat düşünüp, banane demeyin. Soran sorgulayan gençler olun. Bilginin en büyük güç olduğunu asla unutmayın. Bilgiye ulaşmak için gayret sarfedin. Kendinizi her alanda yetiştirin. En önemlisi de ülkemizi , milletimizi sevin, değerlerimizi bağlı kalın. Tarihimizi ve kültürümüzü doğru kaynaklardan öğrenin. Unutmayınız ki, bu ülkenin sizler gibi vatanına milletine bağlı, değerlerine saygılı, soran sorgulayan, hep araştıran ve kendini geliştirme gayreti içinde olan gençlere çok ihtiyacı var. Biz hep sizin yanınızda olduk olmaya da devam edeceğiz".

Ziyarette Gençlik Meclisi Başkanı Erhan Göksu, kamp hakkında Demirel'e bilgi verirken, kampla kendilerini yenilediklerini ve enerji depoladıklarını söyledi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Altındağ’da karla mücadele sürüyor mask
Altındağ’da karla mücadele sürüyor
Yüksek rakımlı mahallelerde karla mücadele mask
Yüksek rakımlı mahallelerde karla mücadele
Yenimahalle'de önce işçi sağlığı mask
Yenimahalle'de önce işçi sağlığı
Sincan’da eksik gramajlı ekmek satan işletmelere ceza mask
Sincan’da eksik gramajlı ekmek satan işletmelere ceza
Başkan Yaşar, Optik İllüzyon Sergisi'ni açtı mask
Başkan Yaşar, Optik İllüzyon Sergisi'ni açtı
Başkan Çetin’in mahalle buluşmalarındaki yeni adresi “Karşıyaka Mahallesi” mask
Başkan Çetin’in mahalle buluşmalarındaki yeni adresi “Karşıyaka Mahallesi”
Çankaya’da 4 bin 599 ağaç budandı mask
Çankaya’da 4 bin 599 ağaç budandı
Çankaya’da karla mücadele mask
Çankaya’da karla mücadele
Başkan Altınok: "Teknoloji bilinçli tüketilmeli" mask
Başkan Altınok: "Teknoloji bilinçli tüketilmeli"
Keçiören Belediyesi'nden Ankara’ya bir ilk daha mask
Keçiören Belediyesi'nden Ankara’ya bir ilk daha

Bugün 12:16 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Demirel gençlerle buluştu mask
Başkan Demirel gençlerle buluştu
Yüksek rakımlı mahallelerde karla mücadele mask
Yüksek rakımlı mahallelerde karla mücadele
Yenimahalle'de önce işçi sağlığı mask
Yenimahalle'de önce işçi sağlığı
Sincan’da eksik gramajlı ekmek satan işletmelere ceza mask
Sincan’da eksik gramajlı ekmek satan işletmelere ceza
Başkan Çetin’in mahalle buluşmalarındaki yeni adresi “Karşıyaka Mahallesi” mask
Başkan Çetin’in mahalle buluşmalarındaki yeni adresi “Karşıyaka Mahallesi”
Çankaya’da 4 bin 599 ağaç budandı mask
Çankaya’da 4 bin 599 ağaç budandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Keçiören Belediyesi'nden Ankara’ya bir ilk daha mask
Keçiören Belediyesi'nden Ankara’ya bir ilk daha
Başkan Yaşar, "Zübeyde Hanım Konukevi hayalimdi" mask
Başkan Yaşar, "Zübeyde Hanım Konukevi hayalimdi"
“Hoş Geldin Bebek” mask
“Hoş Geldin Bebek”
Robotik Kodlama ile çocuklar çağa önderlik ediyor mask
Robotik Kodlama ile çocuklar çağa önderlik ediyor
En sık görülen 5 kanser mask
En sık görülen 5 kanser
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı mask
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL