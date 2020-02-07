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Müzeye gitmeyen kalmayacak

Altındağlı gençler ve çocuklar, müzelere akın etti. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri, gruplar halinde Ankara’daki müzeleri keşfe çıktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Altındağ Belediyesi, Altındağlı gençleri müzelere götürdü. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, ilçedeki gençler gruplar halinde; MTA Tabiat Tarihi Müzesi, 2’nci TBMM Cumhuriyet Müzesi ve Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi’ni gezdirildi. Yaklaşık 500 öğrenci, hem eğlendi hem de öğrendi. Altındağ Belediyesi’ne bağlı kreşlerde öğrenim gören minikler ise Satranç Müzesi’nde keyifli anlar yaşadı.

TARİHE YOLCULUK

MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde uzaya yolculuk yapan, güneş sistemindeki gezegenleri yakından tanıyan, tek hücreli canlılardan insanlığa geçiş evrelerine şahit olan ve yüzyıllar önce yaşayan dinozorların iskeletlerini yakından gören Altındağlı gençler, gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 150’ye yakın hayvan ve bitki örneğinin, fosillerin, çeşitli canlılara ait iskeletlerin sergilendiği müze, gençlerin büyük ilgisini çekti.

HEM EĞLENDİLER, HEM ÖĞRENDİLER

Altındağlı gençler, Ulus’taki 2’nci TBMM Cumhuriyet Müzesi’nde ise adeta zamanda yolculuğa çıktı. Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi’nde hızla gelişen iletişim teknolojisinin tarihi boyutunu gören Altındağlı gençler, bu gelişimi dokunarak, kullanarak ve uygulama yaparak öğrenme imkanı buldu. Altındağlı gençler, hem eğlendi, hem de öğrendi.

MİNİKLER SATRANÇ MÜZESİ’NDE

Altındağ Belediyesi’ne bağlı kreşlerde öğrenim gören minikler ise Satranç Müzesi’ni ziyaret etti. Minikler, 110 ülkeden 710 satranç takımının 4 ana tema üzerinde sergilendiği satranç müzesinde kültürel bir yolculuğa çıktı. Madagaskar’dan Şili’ye, Fransa’dan Kazakistan’a, Türkmenistan’dan Meksika’ya kadar 110 ülkeden temin edilen satranç takımlarını gören minikler, keyifli anlar yaşadı.

“OKULA VE HAYATA HAZIRLIYORUZ”

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyelerinin günlerini en verimli şekilde değerlendirmeleri için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Gençler merkezde gönüllerince eğlensinler, ama bir yandan da öğrenmeyi ihmal etmesinler. Çünkü en güzel öğrenme eğlenerek öğrenme… Eğlenmeden öğrenme olmaz. Gençlerimizi yaşlarına ve zevklerine uygun etkinliklerle eğlendirerek, hem okula hem de hayata hazırlıyoruz. Eğlenerek öğrenmelerini, hayattan keyif almalarını çok önemsiyoruz. Bu nedenle onlar için anlamlı ve verimli etkinlikler organize ettik. Altındağlı gençlerimizi her fırsatta müzelerle buluşturacağız. İnşallah Altndağ’da müzeye gitmeyen gencimiz kalmayacak.” dedi. Başkan Balcı tüm gençleri mahallelerinde bulunan Gençlik Merkezlerinden faydalanmaya çağırdı.
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Bugün 09:44 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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