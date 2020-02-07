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“Memleketin Kısmeti” oyunu Çankaya'da

Sanatın merkezi olmaya devam eden Çankaya Belediyesi “Memleketin Kısmeti” oyununu ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sanatın merkezi olmaya devam eden Çankaya Belediyesi “Memleketin Kısmeti” oyununu ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturdu.  Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği “Memleketin Kısmeti” oyunu Ankaralı sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.

Sanatın merkezi olmaya devam eden Çankaya Belediyesi, Ankara Ekin Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Memleketin Kısmeti” oyununu ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturdu. Yılmaz Güney Sahnesi’nde sergilenen oyun büyük beğeni topladı.

AZİZ NESİN’E VEFA

Türk edebiyat tarihinin büyük ismi Aziz Nesin’in anısına bir vefa ve minnet borcu niteliğinde sahnelenen oyunda, ustanın öykülerinden yapılmış bir uyarlamadan öte, Aziz Nesin bugün hayatta olsa, kendi gözünden memleketin bugünkü durumuna dair düşünceleri ve duyguları izleyici ile paylaşıldı. “Neye niyet ettiğini unutan memleketler, kısmetlerine düşenlerden şikayet etmemelidir” anlayışı ile Haluk Işık tarafından kaleme alınan, Murat Atak’ın yönettiği oyunu Türkiye‘nin usta tiyatro sanatçıları yorumladı.

İki saat süren ve alkışlar arasında tamamlanan oyunun ardından Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner çiçek takdim etti.
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Bugün 10:46 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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