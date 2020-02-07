Yenimahalle kütüphaneleri dolup taşıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) gibi sınavlar öncesi dolup taşan ve binlerce gencin buluşma noktası olan Yenimahalle Belediyesi kütüphaneleri, ilçe genelinde 9 farklı noktada kapılarını haftanın 7 günü açık tutuyor.

Yenimahalle’den 9 noktaya kütüphane

Genç, yaşlı demeden her yaştan ilçe sakininin yoğun ilgi gösterdiği kütüphaneler, Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata, Serhat, Kaletepe, Turgut Özal Kültür Merkezileri, Demetevler ve Ragıp Tüzün Eğitime Destek Merkezleri’nde 08.00 - 20.00 saatleri arasında, Batıkent Meydan AVM belediye ek hizmet binası içerisindeki 09.00 -22.00 arasında hizmet veriyor.

Geleceğimiz okuyan bir nesle emanet edilmeli

Yenimahalle’de eğitime katkı sunmak ve gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla 2009 yılından bugüne kadar birçok projeye imza atıldığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 24 saat açık yeni bir kütüphaneyi hizmete açmak için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamız için asıl önem vermemiz gereken mesele eğitimdir. Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların geleceğin söz sahibi insanları arasında yer bulmaları için etüt merkezleri, meslek edindirme kursları ve kütüphaneler açıyoruz. Ortaokul, lise, üniversitede okuyan, kamu personeli sınavlarına hazırlanan gençlerimiz başta olmak üzere genci, yaşlısı tüm vatandaşlarımıza hizmet veren kütüphanelerimiz ile eğitime büyük katkı sağlıyoruz. Geleceğimizi okuyan bir nesle emanet etmeliyiz. Türkiye’nin ekonomik olarak ilerleyebilmesi için donanımlı, eğitim almış, sorgulayan, çağdaş dünyayı takip eden bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Bu bilinçle vatandaşa hizmet etmeye devam ederek çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olacağız.” diye konuştu.