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Akyurt'a Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi yapılacak

2020 yılında 20 projeyi hayata geçireceğini açıklayan Akyurt Belediyesi, Bebek Kütüphanesi, 3-6 yaş Gündüz Bakımevi ve Uyanık Kütüphane’nin ardından Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi için çalışmalara başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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2020 yılında 20 projeyi hayata geçireceğini açıklayan Akyurt Belediyesi, Bebek Kütüphanesi, 3-6 yaş Gündüz Bakımevi ve Uyanık Kütüphane’nin ardından Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi için çalışmalara başladı.

Yapı için farklı projeler üzerinde çalışma yapılırken, bunlardan Akyurt’a en uygun ve kullanışlı olanının seçilmesi amaçlanıyor.

Proje yetkilileriyle yapılan toplantıya katılan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık projeyi şu cümlelerle değerlendirdi:

“Akyurt’u hiçbir hizmetin eksik olmadığı, bir şeyi yapmak istediğinizde başka bir yere gitmenize gerek kalmayacak hizmetlere kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha önce acil ihtiyaç olarak gördüğümüz ve yapımına başladığımız projeler var. Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi de bunlardan bir tanesi. Ekim ayından bu yana 500’den fazla çocuğumuzu yüzme için şehir merkezine taşıdık. Artık buna gerek kalmayacak. Projemiz ortaya çıkmaya başladı. 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, jakuzi, sauna, fitness ve ağırlık salonları, 1 basketbol ve voleybol salonu, gençlerin ilgi alanlarına hitap eden etkinliklerle gençlik merkezi yapacağız. Artık Akyurt dışına bu tür aktiviteler için çıkmamız gerekmeyecek. Aksine çevremizden de ilçemize insanlar gelebilecek.”

Proje tamamlanır tamamlanmaz temel atma ve inşaat aşamasına geçilecek. İnşaat sürecine de 2020 yılının ilk yarısında geçilmesi hedefleniyor.
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Bugün 11:04 TSİ Ankara/ Akyurt- Belediye

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