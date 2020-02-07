Başkan Altınok’tan Keçiören’de eğitime tam destek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Gülhane Ortaokulunu ziyaret ederek, “Eğitimde niteliğin artması için kamu veya özel birçok kurum ve kuruluşla iş birliği yapıyor, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Yerel yönetimlerin eğitime vereceği her türlü destek aynı zamanda kamu yararı sağlayan çalışmalar olarak devletimizi ve milletimizi üst seviyelere taşıyacaktır.” dedi.

EKSİKLERİN TAMAMLANMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Başkan Altınok, Keçiören Gülhane Ortaokuluna gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında öğretmen, öğrenci ve okul aile birliği yönetimiyle bir araya geldi. Okulun ihtiyaçlarını Müdür Şaban Büyükyıldız ve okul aile birliği temsilcilerinden dinleyen Başkan Altınok, eksiklerin ivedilikle tamamlanması için Keçiören Belediyesi ilgili birim müdürlüklerine talimat verdi. Ziyareti sırasında öğrencilerle basketbol da oynayan Başkan Altınok, okula voleybol, basketbol ve futbol topu hediye etti.

“OKULLARIMIZIN TALEPLERİNE HİÇBİR ZAMAN HAYIR DEMEDİK”

Eğitim kurumlarına destek için Keçiören’deki okulların birçoğunda yenileme ve tadilat çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Altınok, “Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik. Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür” dedi.

Başkan Altınok, ilk belediye başkanı seçildiği 1994 yılından itibaren eğitime destek konusunda yaptığı çalışmalara da atıfta bulunarak şunları söyledi:

“1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye`de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören’den belediye başkanı olmamız istendi, biz de Keçiören’e hizmetkâr olduk. Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı.”