“Şehirlerarası Yeşil Diyalog” belgeseli

Doğa ve Şehirler Projesi, Hollanda'nın Tilburg şehri ve Türkiye'de Çankaya merkez olmak üzere Ankara’yı kapsayan "Şehirler Arası Yeşil Diyalog, Ankara-Tilburg" belgesel gösterimi, 10 Şubat saat 18.30’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) yapılacak.

Doğa Koruma Merkezi Vakfı ve Hollanda menşeili Eurosite Derneği ortaklığında yürütülen "Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-V Hibe Programı (CSD-V)" çerçevesinde desteklenen Doğa ve Şehirler Projesi belgesel gösterimi, 10 Şubat saat 18.30’da ÇSM’de gerçekleşecek. Proje ile, AB müktesebatı çerçevesinde çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularında Türkiye ve Hollanda'daki sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu, bilgi aktarımı, işbirliğini geliştirmek, şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapıyı özendirmek hedefleniyor.

Çankaya Belediyesi ve BeIN İZ TV işbirliğinde Çankaya merkezli Ankara ve Hollanda Tilburg kentlerini kapsayan belgesel, yeşil altyapı ve doğa tabanlı çözümler konularında doğanın şehirlerde sağladığı kentsel ekosistem hizmetlerine ve sürdürülebilir şehirler oluşturmadaki önemine dikkat çekiyor. Belgesel için Çankaya Belediyesinin birçok parkının yanı sıra büyük metrajlı parklarından Zafer, İnönü ve Lozan Parklarında çekim yapıldı. Parklarda kullanılan ağaç cinsleri ve yeşil alan bitki dokusunun iklimle uyumluluğu konusuna dikkat çekildi.