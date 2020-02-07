Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:42 TSİ- Belediye G: Bugün 11:43 TSİ

Sincan’da konaklar sosyal etkinliklerin merkezi oldu

Sincan’da sosyal ve kültürel faaliyetler hız kesmeden devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Sincan’da sosyal ve kültürel faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Yediden yetmişe halkın her kesimine kucak açan Sincan Belediyesi, sayısını 29’a çıkarttığı konaklarda her hafta alanında uzman isimleri ağırlamaya devam ediyor. Etkinlikler Sincanlı kadınları memnun ediyor.

Sincanlı kadınlar her hafta uzman isimlerle Hanımlar Konaklarında buluşma fırsatı buluyor. Sayısı 29’a yükselen konaklarda güncel konular ele alınıyor. Bu sayede kadınlar yeni şeyler öğrenme, fikir alışverişi yapma birbirleriyle kaynaşma imkanı buluyor.

Bu hafta Selçuklu Hanımlar Konağında Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Bilge Persentili “Doğru Beslenme” konusunu anlattı. Obezitenin özellikle çocuklar için ciddi bir tehdit olduğu belirtilerek, bu tehdidin önüne geçmek için yapılması gerekenler sıralandı.

Evliya Çelebi Hanımlar Konağı ise Eczacı Ezgi Akay’ı ağırladı. Akay “Çevreci İlaç Kullanımı” konusunda kadınlara bilgi verdi. Eğitimde “doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı, akılcı ilaç kullanımı nedir, atık ilaç nedir ve atık ilaçlarımızı ne yapmalıyız” başlıklı konular masaya yatırıldı. Her hafta farklı isimlerle bir araya geldiklerini ifade eden kadınlar, konaklardaki eğitici etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
“Şehirlerarası Yeşil Diyalog” belgeseli mask
“Şehirlerarası Yeşil Diyalog” belgeseli
Keçiören Belediyesi'nden 112 kişiye ASOSEM’de kurs imkânı mask
Keçiören Belediyesi'nden 112 kişiye ASOSEM’de kurs imkânı
Başkan Altınok’tan Keçiören’de eğitime tam destek mask
Başkan Altınok’tan Keçiören’de eğitime tam destek
Akyurt'a Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi yapılacak mask
Akyurt'a Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi yapılacak
Yenimahalle kütüphaneleri dolup taşıyor mask
Yenimahalle kütüphaneleri dolup taşıyor
“Memleketin Kısmeti” oyunu Çankaya'da mask
“Memleketin Kısmeti” oyunu Çankaya'da
Müzeye gitmeyen kalmayacak mask
Müzeye gitmeyen kalmayacak
En enerjik etkinlik mask
En enerjik etkinlik
Altındağ’da karla mücadele sürüyor mask
Altındağ’da karla mücadele sürüyor
Başkan Demirel gençlerle buluştu mask
Başkan Demirel gençlerle buluştu

Bugün 11:42 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sincan’da konaklar sosyal etkinliklerin merkezi oldu mask
Sincan’da konaklar sosyal etkinliklerin merkezi oldu
“Şehirlerarası Yeşil Diyalog” belgeseli mask
“Şehirlerarası Yeşil Diyalog” belgeseli
Başkan Altınok’tan Keçiören’de eğitime tam destek mask
Başkan Altınok’tan Keçiören’de eğitime tam destek
Akyurt'a Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi yapılacak mask
Akyurt'a Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi yapılacak
Yenimahalle kütüphaneleri dolup taşıyor mask
Yenimahalle kütüphaneleri dolup taşıyor
“Memleketin Kısmeti” oyunu Çankaya'da mask
“Memleketin Kısmeti” oyunu Çankaya'da
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Keçiören Belediyesi'nden Ankara’ya bir ilk daha mask
Keçiören Belediyesi'nden Ankara’ya bir ilk daha
Bu besinler vücudu yeniliyor mask
Bu besinler vücudu yeniliyor
Başkan Yaşar, "Zübeyde Hanım Konukevi hayalimdi" mask
Başkan Yaşar, "Zübeyde Hanım Konukevi hayalimdi"
ATAMDER Heyetinden Anıtkabir'e Ziyaret mask
ATAMDER Heyetinden Anıtkabir'e Ziyaret
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği mask
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
AHEF koronavirüs tipleri ve koronavirüs’ü anlatıyor mask
AHEF koronavirüs tipleri ve koronavirüs’ü anlatıyor

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL