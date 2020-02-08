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80 sanatçıdan depremzedelere destek

Altındağ'da depremzedeler için dayanışma devam ediyor. 80 sanatçı, eserlerini depremzedeler yararına satışa çıkardı.

Elif Duman
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Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi ve Hamamönü Sanat Sokağı sanatçıları, depremzedelere destek için bir araya geldi. Sanatçılar en değerli eserlerini depremzedeler yararına satışa çıkardı. Resim başta olmak üzere çeşitli sanat eserlerinin satışa çıkarıldığı sergiden elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak. Hamamönü Sanat Sokağı Sergi Salonu'nda açılan sergi, 1 hafta süreyle açık olacak.

80 SANATÇIDAN 150 ESER

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Elazığ ve Malatya'da gerçekleşen deprem sonrası başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri ile Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyelerinden sonra, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi ve Hamamönü Sanat Sokağı sanatçıları da duyarlılıklarını gözler önüne serdi. 

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi ve Hamamönü Sanat Sokağında çalışmalarını sürdüren 80 sanatçı, yağlı boya, hat, tezhip, ebru, ahşap oyma ve yakma branşlarında 150 eseri, ziyaretçilerin beğenisine sundu. Sergide satışı yapılan eserlerden elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak. 

BAŞKAN BALCI'DAN TEŞEKKÜR

Altındağ’da çalışmalarını sürdüren sanatçıları duyarlılıklarından dolayı tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Elazığ ve Malatya'da yıkımlara ve acı kayıplara yol açan deprem sonrası, Ankara'da, Ankara'nın kalbi Altındağ'da, çok başarılı bir örgütlenme gerçekleştirerek depremzede vatandaşlarımız için seferber olduk. Yardım TIR'larımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın derdine derman oldu, çorba ikram aracımız içlerini ısıttı. Kadın Eğitim Kültür Merkezlerine devam eden Altındağlı kadınlar ve Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezimizin üyeleri geçtiğimiz hafta açtıkları sergiyle depremzedelere büyük destek oldu. Sergideki eserlerin neredeyse tamamı ilk gün satıldı. Sanatçılarımız da duyarlılıklarıyla bu kampanyaya büyük destek oldular. Eserlerini depremzedeler yararına satışa çıkardılar. Kendilerine bu özverili çabalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. 

“DESTEK OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM.”

Sergide eserlerini satışa sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen ebru sanatçısı Yıldız Anadolu “Eserlerimi depremde zarar gören vatandaşlarımız için satışa çıkarmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah satılır. Bize bu imkanları sağlayan Başkanımıza ve Altındağ Belediyesi'ne çok teşekkür ederim.” dedi.
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Bugün 10:18 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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