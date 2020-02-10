Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:32 TSİ- Belediye G: Bugün 09:34 TSİ

Sigara bıraktıran sanat aşkı

Altındağ Belediyesi Erkek Yaşam Merkezi’nde yağlı boya resim kursuna devam eden Abdulkadir Demirbaş (60), resim sayesinde 45 yıl boyunca içtiği sigarayı bıraktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağ Belediyesi Erkek Yaşam Merkezi’nde yağlı boya resim kursuna devam eden Abdulkadir Demirbaş (60), resim sayesinde 45 yıl boyunca içtiği sigarayı bıraktı. Sanat aşkı bağımlılığının önüne geçen Abdulkadir Amca, şimdi hem sağlıklı olmanın, hem de sanatçı olmanın tadını çıkarıyor.

Abdulkadir Demirbaş’ın 45 yıllık sigara bağımlılığı resim sayesinde son buldu. 60 yaşındaki emekli Abdulkadir Demirbaş, yağlı boya resim yapmaya başladığından beri sigara içmeyi bıraktı. Fotoğrafları birebir yağlı boya üzerine resmeden Abdulkadir Amca, bu sayede hiç bilmediği bir yeteneğini de keşfetti. Altındağ Belediyesi Erkek Yaşam Merkezi’ne 3 yıldır aktif olarak devam eden Demirbaş, resim yaptığı ve artık daha rahat nefes aldığı için çok mutlu…

45 YILLIK ESARETE SON…

Hayata artık bambaşka bir pencereden bakan Demirbaş kendisine sigarayı bıraktıran resim sevdasını şu sözlerle özetledi:

“Esnaflık, müteahhitlik yaptım. Artık emekliyim. 45 yıl boyunca sigara içtim. Emekli olunca da boşluğa düşmemek için, Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi’ne geldim. Burada yağlı boya resim kursuna kayıt oldum. Hocamızın desteğiyle, fotoğrafları tuvale aktarmaya başladım. Baktım ki birebir aynısını yapıyorum. Ben de şaşırdım. Kendimi biraz daha geliştirdim. Torunumun resmini yaptım. Yüzde 95 fotoğrafın aynısı oldu. Fotoğraflardan çalışma yapmaya devam ettim. Ailemi, çocuklarımı, onların olduğu fotoğrafları tuvale aktardım. Bu sanat beni o kadar mutlu etti, o kadar iyi hissettirdi ki sigarayı bıraktım. Resim yapmaya başladığımdan beri sigara aklıma bile gelmiyor. Herkese tavsiye ediyorum.”

“HAYAT ÇOK GÜZEL…”

Merkezde ayrıca ney, saz, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve ahşap yakma kurslarına da geldiğini belirten Demirbaş “45 yıllık esaretim burada son buldu. Ben sağlığımı yeniden buldum, kendimi yeniden buldum. Burada hepimiz çok mutluyuz. Emekli olan, sigara bağımlısı olan, evde sıkılan herkesi bu merkeze davet ediyorum. Hayat çok güzel…” dedi. Demirbaş, kendilerine sağladığı imkanlardan ve verdiği destekten dolayı Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan Asım Balcı’ya da teşekkürlerini iletti.

“NE MUTLU ABDULKADİR BEY’E…”

Altındağ’da 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile 17 Gençlik Merkezi bulunduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Aydınlıkevler Mahallesi’nde hizmet veren Erkek Yaşam Merkezi bir ilk… Burada çok olumlu sonuçlar aldık. Emekli olduktan sonra ne yapacağını bilmeyen beylerin burada yeteneklerini keşfetmeleri, böyle güzel aktivitelerle uğraşmaları, yıllarca kendilerine ayıramadıkları zamanı ayırmaları çok güzel… Ne mutlu ki böyle güzel uğraşlar, aynı zamanda zararlı alışkanlıkların da terk edilmesini sağlıyor. Abdulkadir beyi hem sağlıklı yaşama adım atmasından, hem de bu güzel yeteneğini keşfetmesinden dolayı tebrik ediyor, kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Altınok minik öğrencilerin doğum gününü kutladı mask
Başkan Altınok minik öğrencilerin doğum gününü kutladı
Çankaya Satrançta da Türkiye Şampiyonu mask
Çankaya Satrançta da Türkiye Şampiyonu
Kollar Şahap Gürler için sıvandı mask
Kollar Şahap Gürler için sıvandı
Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı kurdu mask
Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı kurdu
Başkan Taşdelen çalışma arkadaşlarıyla buluştu mask
Başkan Taşdelen çalışma arkadaşlarıyla buluştu
Yenimahalleli miniklerden büyük başarı mask
Yenimahalleli miniklerden büyük başarı
Başkan Yaşar'dan Yenimahalleli gençlere müjde mask
Başkan Yaşar'dan Yenimahalleli gençlere müjde
Kahramankazan’dan tarihe yolculuk imkanı mask
Kahramankazan’dan tarihe yolculuk imkanı
Ortak pazar yakında açılıyor mask
Ortak pazar yakında açılıyor
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor mask
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor

Bugün 09:32 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Altınok minik öğrencilerin doğum gününü kutladı mask
Başkan Altınok minik öğrencilerin doğum gününü kutladı
Çankaya Satrançta da Türkiye Şampiyonu mask
Çankaya Satrançta da Türkiye Şampiyonu
Kollar Şahap Gürler için sıvandı mask
Kollar Şahap Gürler için sıvandı
Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı kurdu mask
Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı kurdu
Başkan Taşdelen çalışma arkadaşlarıyla buluştu mask
Başkan Taşdelen çalışma arkadaşlarıyla buluştu
Yenimahalleli miniklerden büyük başarı mask
Yenimahalleli miniklerden büyük başarı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
​YKS başvuruları başladı mask
​YKS başvuruları başladı
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden mask
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden
Milliyetçi Hareket Partisi 51 Yaşında mask
Milliyetçi Hareket Partisi 51 Yaşında
“Memleketin Kısmeti” oyunu Çankaya'da mask
“Memleketin Kısmeti” oyunu Çankaya'da
Kalp krizi ve inme riski yalnızca sigara içenlere göre daha yüksek mask
Kalp krizi ve inme riski yalnızca sigara içenlere göre daha yüksek
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak mask
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL