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Kollar Şahap Gürler için sıvandı

Her Cumartesi günü bir mahallede köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, bu hafta Şahap Gürler Mahallesi’ni temizlemekle kalmadı, mahalleyi metruk yapılardan da temizledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Her Cumartesi günü bir mahallede köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, bu hafta Şahap Gürler Mahallesi’ni temizlemekle kalmadı, mahalleyi metruk yapılardan da temizledi.  Sabahın ilk ışıklarıyla 250 kişilik ekiple birlikte çalışmalara katılan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, işçilere kolaylık dileyerek, virane yapıların yıkımı ve Şahap Gürler Mahallesi’nde yol  açımı, genişletme ve bakım çalışmalarını da inceledi.

Temiz tutmanın kuralının kirletmemek olduğuna işaret eden ve bu bağlamda da bir farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Köse, “ Bizleri motive eden mahalle sakinlerimizin çalışmalarımıza tam not vermesi.  Güzel Mamak’ta temizlik hizmetlerinin aksamadan sürmesi için oluşturduğumuz bu ekiple her hafta bir mahallemizde çalışma yürüteceğiz. Çalışmalarımızda yağmur çamur demeden, soğukta ter döken emekçi arkadaşlarımıza ve çalışmalarımız sırasında anlayış gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Vatandaşlarımızın fikirleri çok kıymetli

Başkan Köse temizlik faaliyetlerinin ardından Şahap Gürler Mahallesi’nde 1198 sokakta sürdürülen yol açımı ve yol genişletme çalışmalarına katıldı. Ardından 1209 ve 1250 sokaklarda gerçekleştirilen metruk binaların yıkımını da denetledi.

Alt yapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevreye her alanda planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Köse, “Vatandaşlarımızın talep ve önerilerine değer veriyoruz. Hemşehrilerimizin ilçemizin sorunlarıyla yakından ilgilenmesi, bizlere önerilerini sunmalarını çok kıymetli buluyoruz. Bu sayede yol haritamızı da belirlerken, ilçemizi ortak akılla, Güzel Mamaklılarla birlikte yönetmenin de ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
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Bugün 16:31 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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