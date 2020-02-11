Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:34 TSİ- Belediye G: Bugün 09:45 TSİ

Müzeler şehri Başkent

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Başkent’teki kamu ve özel müzelerle iş birliği için düğmeye bastı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Başkent’teki kamu ve özel müzelerle iş birliği için düğmeye bastı. Başkentin turizmine katkı sağlamak amacıyla Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş başkanlığında bir araya gelen müze temsilcileri, 2020 yılında gerçekleştirilecek projeleri masaya yatırarak, görüş alışverişinde bulundu.

Başkentin tarihi ve kültürel dokusunu sadece Türkiye’ye değil dünyaya tanıtmak için kolları sıvayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları kadar kentin diğer paydaşlarıyla iş birliğini güçlendiren çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.              

“Müzeler şehri Başkent” sloganıyla Ankara’nın turizmini daha da canlandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, özel ve kamuya ait müzelerin temsilcileriyle iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI İÇİN İLK TOPLANTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’in başkanlığında Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda ilk kez bir araya gelen kamu ve özel müzelerin temsilcileri görüş ve önerilerini de paylaştı.

Müzelere 2020 yılında gerçekleştirilecek projeler hakkında ayrıntılı bilgi verdiklerini belirten Ödemiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara’mızda kamu ve özel olmak üzere toplam 62 müze var ancak Büyükşehir Belediyesi olarak şimdiye kadar ne müzelerle irtibata geçilmiş ne de müzeler kendi aralarında böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmişler. Başkentimizin tanıtımına katkısı olan müzeleri hem bir araya getirmek hem birbirimizi tanımak hem de kültürel mirasımıza sahip çıkmak istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini de öğrenerek müzelerle iş birliği içinde Ankara’nın turizm ve tanıtım projelerini tartışmayı amaçlıyoruz.”

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI’NA YENİ BİRİM

Kentin kültürel ve tarihi değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak için daha etkin çalışmalara imza atacaklarını vurgulayan Ödemiş, müzelerin projelere katkı vermesini de isteyerek, “Daire Başkanlığımız bünyesine ‘Kent Tarihi ve Kültürü Araştırma Şube Müdürlüğü’ adında yeni bir birim ekleniyor. Önemli olduğunu düşündüğüm bu birimle ilgili nasıl bir model oluşturulması gerektiğine dair sizlerin de fikirlerini almak istiyorum” dedi.

“Ulus Kent Meydanı Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım, Kale Aydınlatma, Ankara Kalesi 1. ve 2. Etaplar Sokak Sağlıklaştırma, Anafartalar Caddesi, Cephe Yenileme ve Zemin Düzenleme” projelerinin sunumlarla kendilerine anlatıldığını belirten Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Müdürü Nazan Gezer,  “Toplantıda tanıdığımız müzelerin dışında tanımadığımız müzeler de vardı. Bu sebeple çok faydalı bir toplantı oldu. Ankara için çok güzel projeler planlanıyor. Yıllardır hasretle ve ümitle beklediğimiz projeler sonunda gerçekleşecek” dedi. ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Arkeoloji Müzesi Müdürü Çiğdem Atakuman da düşüncelerini şu sözlerle özetledi:

“Çok uzun bir süre sonra kente özgü kültürel mirasın yeniden gündeme gelmesi ve çok değerli projelerin aslında önceden planlanmış olduğunu görmek çok sevindirici bir durum. Toplantıda ayrıca Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan yeni çalışmaların son aşamasına geldiğini de öğrendik. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş da bu konuya çok önem veriyor. Ümit ediyorum başarıyla sonuçlandıracağız.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yer altı çöp konteynerlerinin sayısı artıyor mask
Yer altı çöp konteynerlerinin sayısı artıyor
Başkan Ercan her anını Sincanlılarla birlikte geçiriyor mask
Başkan Ercan her anını Sincanlılarla birlikte geçiriyor
Altın Kanatlı Melekler Üsküdar'ı devirdi mask
Altın Kanatlı Melekler Üsküdar'ı devirdi
Başkan Yaşar, Göleliler ile buluştu mask
Başkan Yaşar, Göleliler ile buluştu
Gençler sinema ve bowling ile ödüllendirildi mask
Gençler sinema ve bowling ile ödüllendirildi
Yeşil Diyalog Çankaya'da başladı mask
Yeşil Diyalog Çankaya'da başladı
Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat mask
Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat
Başkan Altınok okulların taleplerini tek tek dinledi mask
Başkan Altınok okulların taleplerini tek tek dinledi
‘Telefonla değil benimle oyna’ mask
‘Telefonla değil benimle oyna’
Yeniden Musiki Muallim Mektebi mask
Yeniden Musiki Muallim Mektebi

Bugün 09:34 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yer altı çöp konteynerlerinin sayısı artıyor mask
Yer altı çöp konteynerlerinin sayısı artıyor
Başkan Ercan her anını Sincanlılarla birlikte geçiriyor mask
Başkan Ercan her anını Sincanlılarla birlikte geçiriyor
Altın Kanatlı Melekler Üsküdar'ı devirdi mask
Altın Kanatlı Melekler Üsküdar'ı devirdi
Başkan Yaşar, Göleliler ile buluştu mask
Başkan Yaşar, Göleliler ile buluştu
Gençler sinema ve bowling ile ödüllendirildi mask
Gençler sinema ve bowling ile ödüllendirildi
Yeşil Diyalog Çankaya'da başladı mask
Yeşil Diyalog Çankaya'da başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden mask
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden
Milliyetçi Hareket Partisi 51 Yaşında mask
Milliyetçi Hareket Partisi 51 Yaşında
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak mask
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor mask
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor
Yenimahalle'ye Manisa'dan kardeş ilçe mask
Yenimahalle'ye Manisa'dan kardeş ilçe
7 adımda pembe diş etleri mask
7 adımda pembe diş etleri

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL