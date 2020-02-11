Başkan Altınok okulların taleplerini tek tek dinledi

Keçiören’de eğitim veren okulları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerin taleplerini dinlemeye devam eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizin ve ülkemizin teminatı gençlerimizin taleplerini dinleyerek okullarımızın eksiklerini gidermeyi sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren belediyemizin imkânları dâhilinde birçok okulumuzun fiziki koşullarını iyileştirdik, bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

Başkan Altınok, okul ziyaretleri kapsamında Etlik Anadolu Lisesi, Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hatice Hikmet Oğultürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle buluştu. İlk olarak okul idarecilerinin taleplerini dinleyen Başkan Altınok, bu talepler doğrultusunda Keçiören Belediyesinin ilgili birim müdürlüklerine okullardaki eksiklerin giderilmesi talimatını verdi. Kendisini sevgi gösterileriyle karşılayan öğrencilerle de yakından ilgilenen Başkan Altınok, Etlik Anadolu Lisesi öğrencileriyle okul bahçesinde futbol oynadı.

“EĞİTİME DESTEK ÇALIŞMALARIMIZ KANUNLAŞTIRILDI”

Okul ziyaretlerini tamamladıktan sonra eğitime destek çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Altınok, “Gençlerimizin güzel birer meslek sahibi olmaları ve ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaları için yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Altınok, ilk belediye başkanı seçildiği 1994 yılından itibaren eğitime destek konusunda yaptığı çalışmalara da atıfta bulunarak şunları söyledi:

“1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye`de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören’den belediye başkanı olmamız istendi, biz de Keçiören’e hizmetkâr olduk. Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı.”