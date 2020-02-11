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Yeşil Diyalog Çankaya'da başladı

Çankaya Belediyesinin Avrupa Birliği projeleri kapsamında Türkiye ve Hollanda'dan sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü "Doğa ve Şehirler Projesi" ilk meyvesini verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesinin Avrupa Birliği projeleri kapsamında Türkiye ve Hollanda'dan sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü "Doğa ve Şehirler Projesi" ilk meyvesini verdi.  Hollanda'nın Tilburg şehri ve Türkiye'de Çankaya merkez olmak üzere Ankara’yı kapsayan "Şehirler Arası Yeşil Diyalog, Ankara-Tilburg" belgesel gösterimi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapıldı.

Çankaya Belediyesi, uluslararası alanda hazırladığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Doğa Koruma Merkezi Vakfı ve Hollanda menşeili Eurosite Derneği ortaklığında yürütülen "Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-V Hibe Programı (CSD-V)" çerçevesinde desteklenen Doğa ve Şehirler Projesi ilk meyvesini verdi. Hollanda'nın Tilburg şehri ve Türkiye'de Çankaya merkez olmak üzere Ankara’yı kapsayan "Şehirler Arası Yeşil Diyalog, Ankara-Tilburg" belgesel gösterimi, 10 Şubat'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşti.

Çankaya Belediyesi Alper Taşdelen adına Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ile Dış İşleri Bakanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik ve Doğa Koruma Merkezi Vakfı Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı'nın katıldığı etkinlikte, AB müktesebatı çerçevesinde çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularında Türkiye ve Hollanda'daki sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğ, bilgi aktarımı, işbirliğini geliştirmek, şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapıyı özendirmek konuları ele alındı.

Etkinliğin açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, sivil toplum kuruluşlarıyla kamunun ortak hareket ettiği, işbirliği ile yürüttüğü böylesine önemli bir projede yer almaktan ve ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Proje kapsamında gerçekleştirilen ve iki şehir arasında "yeşil" projeleri, doğa tabanlı çözümleri anlatan belgesel çalışmanın önemine değinen Güner, "Hem belgeselin yapımında hem de projenin hayata geçirilmesi için çalışan herkesi kutluyorum. Bu projeyle hem kentlerimizin yeşil dokusunu sağlamlaştırmak hem de sivil toplum ile kamunun ortak bir şekilde doğa için uyum içinde çalışabileceğini göstermesi adına çok önemlidir" dedi.

ZAFER, LOZAN VE İNÖNÜ PARKLARI BELGESELDE YER ALDI

Çankaya merkezli Ankara ve Hollanda'nın Tilburg kentlerini kapsayan, yeşil altyapı ve doğa tabanlı çözümler konularında; kentsel ekosistem hizmetlerine ve sürdürülebilir şehirler oluşturmadaki önemine dikkat çeken belgesel, ilk kez izleyicilerle buluştu. Çankaya Belediyesi ve BeIN İZ TV işbirliğinde çekilen belgesel için Çankaya Belediyesinin Zafer, İnönü ve Lozan Parkları başta olmak üzere pek çok parkında çekim yapıldı. Parklarda kullanılan ağaç cinsleri ve yeşil alan bitki dokusunun iklimle uyumluluğu konusuna dikkat çekildi.  

Belgesel gösteriminin ardından etkinlik Hollanda ve Çankaya'nın kentsel doğal ekosistem üzerine yaptığı çalışmaların ele alındığı söyleşiyle sona erdi.
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Bugün 11:27 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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