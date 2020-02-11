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Gençler sinema ve bowling ile ödüllendirildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geleceğimiz, ikbalimiz ve istikbalimiz olan gençlerimiz için ilgili oldukları spor branşlarında müsabakalar düzenleyerek onlara daha parlak bir gelecek hazırlama gayretindeyiz.”

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gençlere spor bilincini aşılamak amacıyla Okullar Ligi ve Turnuvalar adı altında düzenlenen müsabakalarla tüm okulların kaynaşmasını sağladıklarını belirterek, “Geleceğimiz, ikbalimiz ve istikbalimiz olan gençlerimiz için ilgili oldukları spor branşlarında müsabakalar düzenleyerek onlara daha parlak bir gelecek hazırlama gayretindeyiz. Sporun yanı sıra eğitime destek projeleriyle 80 üniversite öğrencimize burs, LGS ve YKS kurslarımızla da gençlerimizin eğitimlerine destek veriyoruz.” dedi.

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Ligi ve Turnuvalar etkinliği kapsamında badminton ve dart branşlarında dereceye giren sporculara bowling ve sinema etkinliği düzenledi. Turnuvada, badminton ve dart branşlarında toplam 76 takım 398 genç öğrenci mücadele etti.

“SPOR TESİSLERİMİZİN KAPILARI SONUNA KADAR AÇIK”

Başkan Turgut Altınok, “Belediyemize ait olan tüm yüzme havuzlarından, spor tesislerimizden genlerimiz ve çocuklarımız faydalanabilirler. Tüm spor tesislerimizin kapıları çocuklarımıza ve gençlerimize sonuna kadar açık. Yüzme bilmeyen gencimiz kalmasın diye okullar arası yüzme yarışması düzenleyip yavrularımızı yüzme öğrenmeye teşvik ediyoruz. 18 branşta turnuva ve lig olarak düzenlediğimiz müsabakalarla geçlerimizi geleceğe taşıyoruz.” dedi.

GENÇLER 18 BRANŞTA YARIŞIYOR

Okullar Ligi ve Turnuvalar, Keçiören Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle atletizm, badminton, dart, masa tenisi, santranç, güreş, taekwondo, judo, tenis, yüzme, wushu, rugby, sokak oyunları, okçuluk olmak üzere 14 branşta turnuva; futsal, futbol, basketbol, voleybol branşlarında ise lig olarak düzenlenmeye devam ediyor.
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Bugün 11:35 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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