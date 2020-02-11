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Başkan Yaşar, Göleliler ile buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ardahan Göle Budaklı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen kaz şenliğine katıldı.

Elif Duman
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Budaklı Köyü Dernek Başkanı Naim Açıkyıldız’ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Gölelilerin buluştuğu gecede konuklara, Ardahan’ın yöresel lezzetlerinden kete, çeçil peyniri ve kaz eti ikram edildi. Göleli vatandaşlar Mustafa Özaslan ve Grup Çığ ile türküler söylerken Grup Şenkaya ile halaylara eşlik etti.

Başkanlardan birlik mesajı

Gecede kısa bir konuşma yaparak Ardahanlı vatandaşları selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hepimiz Anadolu'nun çeşitli topraklarında doğduk. Doğduğumuz yerlerden iş için aş için göç edip, Başkentimize geldik. Doğduğumuz yerlere de doyduğumuz yerlere sahip çıkmalıyız. Ülkemizin sıkıntıları, acıları var. Bunları aşmanın öncelikli yolu da bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetine sahip çıkmaktan geçiyor. Türkiye dünyanın en güzel ülkesi. Yeter ki, birliğimizi, beraberliğimizi, birbirimize saygımızı kaybetmeyelim. İşte o zaman her sorunu aşarız. 3 dönemdir Yenimahalle’de bunu yapmaya çalışıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, tüm yurttaşlarımızı eşit yurttaş görerek hizmet ediyoruz. Sizlerin bu buluşmaları da bu noktada çok değerli. Allah birliğimizi bozmasın.” dedi.

KAI Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, “Bizler hep bir düstur üzerine hayatlarımızı şekillendiririz. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır düsturu. Geçmişte olduğu gibi bugünde yarında birlik olmak zorundayız. Bizler bir olursak bu gibi güzel gecelerde her zaman bir araya gelebiliriz.” diye konuştu.
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Bugün 11:46 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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