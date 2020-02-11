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Altın Kanatlı Melekler Üsküdar'ı devirdi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Yenimahalle Belediyesi SK, galibiyet sayısını 8 maç’a çıkardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Yenimahalle Belediyesi SK, galibiyet sayısını 8 maç’a çıkardı. Süper Lig’in 13’ünci haftasında Üsküdar Belediyesi SK ile karşılaşan Yenimahalle’nin melekleri sahadan 34-30 galip ayrıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşma da maça hızlı bir başlangıç yapan Yenimahalle, hızlı hücum ve etkili savunma oyunu ile maçın 2 devresini birden önde kapattı. Seyirci avantajını da sonuna kadar kullanarak, rakip kaleye peş peşe goller atan altın kanatlı melekler maça; Nurceren, Ceylan, Fatma, Hanna, Gülsüm, Esra ve kalede Fatma yedisi ile başladı.

Yenimahalle emin adımlarla yürüyor

Ceylan, Olga ve Hanna’nın etkili oyunu ve üst üste attığı gollerle devreyi 19-14 önde kapatan Yenimahalle, izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı.

İki takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan karşılaşmayı İbrahim Yılmaz ve İbrahim Peker ikilisi yönetti. Yenimahalle’nin altın kanatlı meleklerine galibiyeti getiren goller; Ceylan (9), Olga ve Hanna (8), Bilgenur (4), Esra (3), Edanur ve Fatma (1) ile geldi.

Kadınlar Süper Ligde 8’inci galibiyetini alarak, ligin 3’üncü sırasına oturan Yenimahalle Belediyesi SK, 16 Şubat tarihinde deplasmanda karşılaşacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK maçı öncesi moral depoladı.
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Bugün 11:54 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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