Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:52 TSİ- Belediye G: Bugün 14:53 TSİ

Yer altı çöp konteynerlerinin sayısı artıyor

Beypazarı’nda çevrenin korunması, görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve temiz cadde ile sokakların yaratılması amacıyla Beypazarı Belediyesi’nce uygulamaya konulan yeraltı çöp konteynerlerinin sayısını yükseltmeyi hedefliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

İlçenin tarihi çarşı ve sokaklarında uygulanmaya başlanan yer altı çöp konteynerleri, ilçe esnafları ve ilçeye ziyarete gelen misafirler tarafından büyük ilgi görüyor.

Tarihi turistlik çarşı ve sokaklarında, hem görüntü hem de kullanım açısından büyük memnuniyetle karşılanan, aynı zamanda yaz aylarında oluşan koku ve sivrisinek oluşumlarını tamamen ortadan kaldıran 2200 litre kapasiteye sahip olan çöp konteynerlerinden ilçe genelinde sayısının artırılması planlanıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında tüm mahallelerde uygun görülen alanlara yeraltı çöp konteyneri belediye atölye personelleri tarafından üretilerek hizmete sunulacak.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Ercan her anını Sincanlılarla birlikte geçiriyor mask
Başkan Ercan her anını Sincanlılarla birlikte geçiriyor
Altın Kanatlı Melekler Üsküdar'ı devirdi mask
Altın Kanatlı Melekler Üsküdar'ı devirdi
Başkan Yaşar, Göleliler ile buluştu mask
Başkan Yaşar, Göleliler ile buluştu
Gençler sinema ve bowling ile ödüllendirildi mask
Gençler sinema ve bowling ile ödüllendirildi
Yeşil Diyalog Çankaya'da başladı mask
Yeşil Diyalog Çankaya'da başladı
Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat mask
Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat
Başkan Altınok okulların taleplerini tek tek dinledi mask
Başkan Altınok okulların taleplerini tek tek dinledi
‘Telefonla değil benimle oyna’ mask
‘Telefonla değil benimle oyna’
Yeniden Musiki Muallim Mektebi mask
Yeniden Musiki Muallim Mektebi
Müzeler şehri Başkent mask
Müzeler şehri Başkent

Bugün 14:52 TSİ Ankara/ Beypazari- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yer altı çöp konteynerlerinin sayısı artıyor mask
Yer altı çöp konteynerlerinin sayısı artıyor
Başkan Ercan her anını Sincanlılarla birlikte geçiriyor mask
Başkan Ercan her anını Sincanlılarla birlikte geçiriyor
Altın Kanatlı Melekler Üsküdar'ı devirdi mask
Altın Kanatlı Melekler Üsküdar'ı devirdi
Başkan Yaşar, Göleliler ile buluştu mask
Başkan Yaşar, Göleliler ile buluştu
Gençler sinema ve bowling ile ödüllendirildi mask
Gençler sinema ve bowling ile ödüllendirildi
Yeşil Diyalog Çankaya'da başladı mask
Yeşil Diyalog Çankaya'da başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden mask
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden
Milliyetçi Hareket Partisi 51 Yaşında mask
Milliyetçi Hareket Partisi 51 Yaşında
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak mask
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor mask
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor
7 adımda pembe diş etleri mask
7 adımda pembe diş etleri
Yenimahalle'ye Manisa'dan kardeş ilçe mask
Yenimahalle'ye Manisa'dan kardeş ilçe

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL