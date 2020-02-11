Yer altı çöp konteynerlerinin sayısı artıyor

İlçenin tarihi çarşı ve sokaklarında uygulanmaya başlanan yer altı çöp konteynerleri, ilçe esnafları ve ilçeye ziyarete gelen misafirler tarafından büyük ilgi görüyor.

Tarihi turistlik çarşı ve sokaklarında, hem görüntü hem de kullanım açısından büyük memnuniyetle karşılanan, aynı zamanda yaz aylarında oluşan koku ve sivrisinek oluşumlarını tamamen ortadan kaldıran 2200 litre kapasiteye sahip olan çöp konteynerlerinden ilçe genelinde sayısının artırılması planlanıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında tüm mahallelerde uygun görülen alanlara yeraltı çöp konteyneri belediye atölye personelleri tarafından üretilerek hizmete sunulacak.