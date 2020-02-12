Akyurt'ta ilkokul öğrencilerine kişisel hijyen seti dağıtıldı

Akyurt Belediyesi ilçedeki eğitim kurumlarına ve öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kişisel hijyen eğitimi veren Akyurt Belediyesi, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine 4 bin adet kişisel hijyen seti hediye etti.

Tüm okullarda gerçekleşen eğitimin bir ayağını Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer Yıldırım Beyazıt İlkokulunda inceledi.

Belediye Başkanı Hilal Ayık etkinlikte yaptığı konuşmada “Akyurt’ta eğitim kurumları ile her zaman birlikte hareket ediyoruz. Eğitimin önemini en iyi bilen belediyelerden bir tanesiyiz. Eğitim yalnızca sınıflarda öğretmenlerin ders anlatmasıyla değil, hayatın her alanından bilgiler vererek yapıldığında çocuklarımız daha hazır ve donanımlı olacaktır. Bu anlayışla her yıl olduğu gibi anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimize kişisel hijyen eğitimi vererek alışkanlık kazanmalarını amaçlıyoruz. 4 bin tane seti tüm okullarımızda öğrencilerimize hediye ettik. Ortaokul ve lise öğrencilerimize de eğitimler vererek, geçmişte kazandıkları temizlik ve hijyen alışkanlıklarını devam ettirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Başkan Hilal Ayık hediyelerin verilmesinin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.