Ankara Havası belgeseli 14 Şubat’ta BluTV’de başlıyor

Türkiye’nin sevilen dijital platformu BluTV, orijinal belgesel içeriklerini kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Ankara’yı Ankara yapan hikâyelerin ele alındığı Ankara Havası’nın Atatürk’ü konu aldığı alan ilk bölümünün tanıtım videosu bugün yayınlandı.

Özel yapımları kadar yurtdışında beğenilen projeleri de seçkisine katan Türkiye'nin sevilen dijital platformu BluTV, belgesel serileriyle yaşamın içindeki konuları farklı bakış açılarıyla sunmaya devam ediyor. BluTV’nin beş bölümden oluşan, sadece Ankaralıların değil tüm Türkiye’nin Ankara denilince aklına gelen hikâyelerini anlatan “Ankara Havası” 14 Şubat’ta izleyicilerle buluşuyor.

Bir Gün Değil Her Gün “Saygı, Gurur ve Özlemle”

Her bölümde başkentin farklı değerlerinin işlendiği BluTV özel yapımı Ankara Havası, ilk bölümünde Ankara’yı Ankara yapan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü konu ediyor. Belgeselin ilk bölümünde yerliler Atatürk’ü anlatırken coşkulu milli bayram kutlamaları ve şehrin her yerinde hissedilen Atatürk etkileri gözler önüne seriliyor.

Ankara ile ilgili bildiğimiz ya da bildiğimizi sandığımız konuları anlatan belgeselde, taraftarlarının anlatımıyla Ankaragücü, mahallelinin ağzından Çin Çin Mahallesi, öğrencilerinin gözünden ODTÜ ve düğün şarkıcılarının yorumuyla Ankara oyun havaları farklı anlatıcılar ile ele alınıyor.