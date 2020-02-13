Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:49 TSİ- Belediye G: Bugün 10:01 TSİ

Akyurt'ta sigarayı bırakmak için ilk adım

Akyurt Belediyesi ve Akyurt Toplum Sağlığı Müdürlüğü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliklerinde ilçedeki Cumhuriyet Meydanı’nda Akyurtluların sigarayı bırakmaları için çalışma yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Akyurt Belediyesi ve Akyurt Toplum Sağlığı Müdürlüğü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliklerinde ilçedeki Cumhuriyet Meydanı’nda Akyurtluların sigarayı bırakmaları için çalışma yaptı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Akyurt Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Ercan Polat’ın da katıldığı etkinliğe, etkili olan kar yağışına rağmen yüzlerce Akyurtlu ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantta sigara kullanan Akyurtlulara karbon monoksit ölçümü yapılarak sigara bağımlılığının derecesi tespit edilmeye çalışıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık etkinlikte Akyurtlularla bir araya geldi. Başkan Ayık açıklamasında “Akyurt’ta her konuda yapılacak işlerimiz var. Bağımlılık ve alışkanlıklar da üzerinde durulması gereken konular. Sigara alışkanlığı da önüne geçmek için her türlü caydırıcı tedbirin alındığı konuların başında geliyor. Çünkü sigara yüzünden her yıl binlerce insanımızı kaybediyoruz. Devletimizin çıkardığı yasalarla beraber bizler de bu etkinliklerle sigara bırakma noktasında insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Akyurt Toplum Sağlığı Müdürlüğümüz ile yıl boyunca çeşitli konularda sağlıklı yaşam etkinliği yapıyoruz. Bugün de burada sigarayı bırakmanın ilk adımı olarak karbon monoksit ölçümü yapılıyor. Örnek teşkil etmesi bakımından biz de ölçümümüzü yaptırdık. Kar yağışı altında insanlar büyük ilgi gösterdi. Bu ölçüm sonucunda ortaya çıkan değerler insanların sigaraya bağımlılık derecesini ortaya koyarak, bırakmak için nasıl bir yöntem izleneceğini belirlemede önemlidir. Sosyal medyadan bizi takip eden vatandaşlarımız Akyurt dışından da buraya geldiler. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek.” İfadelerini kullandı.

Ölçümlerin ardından Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu’nda Psikolog Tuğba Güler tarafından sigaranın insanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve bıraktıktan sonra vücutta meydana gelen olumlu gelişmelerin anlatıldığı konferans verildi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Beşir Göğüş ödülü Mehmet Saydur’un mask
Beşir Göğüş ödülü Mehmet Saydur’un
Keçiören’de Bozkırın Ulu Ozanı Jambıl Jabayev Kitap Tanıtımı yapıldı mask
Keçiören’de Bozkırın Ulu Ozanı Jambıl Jabayev Kitap Tanıtımı yapıldı
Çankaya’dan buzlanmaya karşı önlem mask
Çankaya’dan buzlanmaya karşı önlem
Keçiören Belediyesi’nin engelsiz ebeveyn eğitimleri devam ediyor mask
Keçiören Belediyesi’nin engelsiz ebeveyn eğitimleri devam ediyor
Başkent’te meyve fideleri toprakla buluşuyor mask
Başkent’te meyve fideleri toprakla buluşuyor
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri meyve veriyor mask
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri meyve veriyor
Garip’e yaşam dokunuşu mask
Garip’e yaşam dokunuşu
Mamaklı miniklerin sinema keyfi mask
Mamaklı miniklerin sinema keyfi
Altındağ’da 24 saat kar nöbeti mask
Altındağ’da 24 saat kar nöbeti
2.Abdülhamid Han’ın Hayatı Mamak’ta Sahnelendi mask
2.Abdülhamid Han’ın Hayatı Mamak’ta Sahnelendi

Bugün 09:49 TSİ Ankara/ Akyurt- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Beşir Göğüş ödülü Mehmet Saydur’un mask
Beşir Göğüş ödülü Mehmet Saydur’un
Keçiören’de Bozkırın Ulu Ozanı Jambıl Jabayev Kitap Tanıtımı yapıldı mask
Keçiören’de Bozkırın Ulu Ozanı Jambıl Jabayev Kitap Tanıtımı yapıldı
Çankaya’dan buzlanmaya karşı önlem mask
Çankaya’dan buzlanmaya karşı önlem
Başkent’te meyve fideleri toprakla buluşuyor mask
Başkent’te meyve fideleri toprakla buluşuyor
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri meyve veriyor mask
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri meyve veriyor
Garip’e yaşam dokunuşu mask
Garip’e yaşam dokunuşu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu mask
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden mask
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden
El yapımı yorgancılığı yaşatmaya çalışıyorlar mask
El yapımı yorgancılığı yaşatmaya çalışıyorlar
7 adımda pembe diş etleri mask
7 adımda pembe diş etleri
Unutkanlık hakkında doğru bilinen 7 yanlış mask
Unutkanlık hakkında doğru bilinen 7 yanlış
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor mask
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor

GALERİ

Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL