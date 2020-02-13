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Garip’e yaşam dokunuşu

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, boğazına sıkı şekilde bağlanan naylon ip nedeniyle ciddi şekilde yaralanarak ölümün eşiğine gelen sokak köpeğinin yaşama tutunmasını sağladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kahramankazan Belediyesi ekipleri, boğazına sıkı şekilde bağlanan naylon ip nedeniyle ciddi şekilde yaralanarak ölümün eşiğine gelen sokak köpeğinin yaşama tutunmasını sağladı. Garip ismi verilen can dostumuz, geçirdiği başarılı operasyonun ardından eski sağlığına kavuşması için bakıma alındı.

Can dostlarımıza yönelik yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, son olarak boğazına sıkı şekilde bağlanmış naylon ip nedeniyle ciddi şekilde yaralanarak ölümün eşiğine gelen bir sokak köpeğini yaşama döndürdü.

Ölmek üzereyken bulundu

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Fatih Mahallesi’ndeki boş arsadaki bir sokak köpeğini yaralı halde buldu. Ekipler buradaki yaptıkları ilk müdahalenin ardından, sokak köpeğini Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Köpeğin, boğazına sıkı şekilde bağlanan naylon ip nedeniyle ciddi şekilde yaralandığı ve boğazında ölümcül kesikler oluştuğu görüldü. Can dostumuz burada veterinerler tarafından ameliyata alındı. Ölmek üzereyken bulunan can dostumuz başarılı geçen operasyonun ardından yaşama tutundu. Merkez çalışanları tarafından Garip ismi verilen dostumuz, eski sağlığına kavuşması için bakıma alındı. Çalışanlar, merkezin maskotu haline gelen Garip’e gözleri gibi bakıyor.

Bunu yapan insan olamaz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, “Onlar bizim dünyayı ve yaşamı paylaştığımız can dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz, Garip’e gerekli müdahaleleri yaparak, dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun hayatta kalması bizleri çok mutlu etti” diye konuştu. Oğuz, Garip’e adeta işkence yaparak ölüme terk edenlerin bulunması için gerekli işlemleri başlattıklarını ifade ederek, “Bunu yapan insan olamaz. Dostlarımız bizlere Allah’ın emaneti onlara gözümüz gibi bakmak hepimizin ortak sorumluluğu.” dedi.

Dostlarımızın sıcak yuvası

Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi’nin uluslararası standartlarda hizmet kalitesine sahip olan bir Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip olduğunu anlatarak, “Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezimizde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemlerinin yapıldığı polikliniklerin bulunduğu merkezimizde, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşıları yapılıyor. Merkezimiz ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği yaban hayatına da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor.” diye konuştu.
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Bugün 09:55 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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