Keçiören Belediyesi’nin engelsiz ebeveyn eğitimleri devam ediyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’de yaşayan engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda ailelerimizi engelsiz yaşam için bilgilendiriyor ve daha bilinçli olmaları için yoğun gayret gösteriyoruz.” dedi.

AİLELER İÇİN ETKİNLİK ÖNERİLERİ SUNULDU

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Engelli Danışma Merkezi tarafından düzenlenen Engelsiz Ebeveyn Okulu’nda “Yaşamda Farkındalık” ve “Anne-Baba Tutumları” konusu ele alınırken, sosyal çalışmacı Umut Yaşar Göç tarafından gerçekleştirilen, “Aileler İçin Etkinlik Önerileri” konulu söyleşinin ardından atölye çalışmalarında ebeveynler deneyimlerini paylaştı. Engelli aileleriyle birlikte ortak çözüm stratejilerinin geliştirildiği Ebeveyn Okulu seminerleri engelli ebeveyni olan aile bireyleri ve konuya ilgi duyan vatandaşlar için önümüzdeki aylarda da düzenlenmeye devam edecek.

“ENGELLİLERİMİZİN SOSYAL HAYATA KATILIMIZI DAHA DA ARTIRMALIYIZ”

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımına ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak toplum üzerindeki negatif düşüncelerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Başkan Altınok, “Engelsiz Ebeveyn Okulu adı altında düzenlediğimiz seminerlerimizi sadece engelli ebeveyni bulunan aileler için düzenlemiyoruz. Bu konuya ilgi duyan, engelli bireyin bulunduğu ailelerin ne tür zorluklarla karşılaştığını merak eden vatandaşlarımızı da seminerimize davet ediyoruz” dedi.

Başkan Altınok fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip olan bireylerin yararlandıkları sosyal ve kültürel alanlardan engelli bireylerin de faydalanması gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Engelli bireylerin toplumsal faaliyetlere katılımının sağlanması, sosyal hizmetlerden ve iş imkânlardan etkin bir şekilde faydalanmalarının sağlanması, sosyal kalkınma açısından da son derece önemlidir. Eğer biz gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak istiyorsak toplumsal farkındalıkla birlikte engellilerimize iş ve aile kurma imkânı sağlamalıyız.”