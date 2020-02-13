Çankaya’dan buzlanmaya karşı önlem

Çankaya Belediyesi yurdun büyük bölümünde olduğu gibi Ankara ve Çankaya’da etkisini gösteren kar yağışının ardından oluşan buzlanmaya karşı önlemlerini aldı. Soğuk havanın etkisiyle özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde oluşan buzlanmaya karşı vatandaşların sorun yaşamaması için seferber olan Çankaya Belediyesi yollara serptiği tuz ve solüsyonla ulaşımın aksamamasını sağladı.

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar olduğu yerlerde tuz serpme araçları ve elle tuz atan ekiplerle yolları temizleyen Çankaya Belediyesi hava sıcaklığının eksi 5 dereceden daha soğuk hava sıcaklığında da kendi üretimi olan solüsyonları kullanıyor.

Kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanmaya karşı buzun oluşmasını engelleyecek alüminyum silikat katkılı tuz kullanan Çankaya Belediyesi, çok soğuk havalarda da buz çözücü etkisi olan ve donmayı en aza indiren solüsyonla önlemlerini alıyor.

Hava şartlarına göre depolarında alüminyum silikat katkılı tuz ve solüsyon stoku hazır bulunan Çankaya Belediyesi, bu zamana kadar 3 bin toz tuz ve 70 ton solüsyonu ilçe sokaklarında kullandı.