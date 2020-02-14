Engelliler için KPSS kursu başladı

Altındağ’da engelli memur adayları için kurslar başladı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla başlayan kurslar, memur olmak isteyen ancak engeli nedeniyle ya da maddi imkansızlıklar nedeniyle kursa gidemeyen memur adaylarına büyük kolaylık sağladı.

4 MERKEZDE 110 KURSİYER

Kurs verilecek merkezler; Ali Ersoy Gençlik Merkezi, Özkent Akbilek Gençlik Merkezi, Aydınlıkevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Karapürçek-2 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi olarak belirlendi. 4 merkezde verilecek olan kurslara orta öğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde 110 kişi başvurdu. Kayıt işlemlerinin ardından kursiyerler, engel durumlarına göre gruplandırıldı. Kurslar, haftada 3 gün 09:00-16:00 saatleri arasında verilecek.

“ENGELLERİ AŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ.”

E-KPSS Hazırlık Kursu’na yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı “Altındağ’da yaşayan engelli kardeşlerimizden bu konuda çok yoğun bir talep vardı. Kimisi engeli nedeniyle, kimisi ise imkanları olmadığı için kursa gidemiyor ve kaynaklardan faydalanamıyordu. Altındağ’da engelleri aşacağımıza söz vermiştik. Aynen söz verdiğimiz gibi, bu engeli de aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hepsine şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.

“EMEĞİ GEÇENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN.”

E-KPSS Hazırlık Kursu’na kayıt olarak derslere başlayan bedensel engelli Sevilay Yıldız (23), kursa başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Derslere aksatmadan devam edeceğini söyleyen Yıldız “İnşallah güzel bir puan alır, memur olurum. İşe girmek, çalışmak istiyorum. Derslerden çok memnunum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” dedi. Kızını derse getiren anne Rukiye Yıldız (45) ise “Başkanımızdan da belediyemizden de Allah razı olsun. Kızımın iyi bir yerlere gelmesini çok istiyorum. İyi not alsın, başarılı olsun, iş hayatı olsun, çalışsın istiyorum. Evde çok sıkılıyordu. Bu kursa başladı. Kurslar sayesinde şimdi bir amacı var, çok çalışıyor. Çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.