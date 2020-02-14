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OPPO, “Survivor 2020” yarışmasının ana sponsoru oldu

Dünyaca ünlü akıllı telefon markası OPPO, yeni dönemde “Ünlüler – Gönüllüler” formatıyla ekrana gelecek “Survivor 2020” yarışmasına ana sponsor oldu.

Elif Duman
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Son dönemde özellikle kamera teknolojileri ile dikkat çeken ve en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından biri haline gelen OPPO, yaptığı reklam kampanyalarının ardından sponsorluk çalışmalarına da hızlı başladı.

OPPO, TV8 kanalında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla her sezon ilgiyle izlenilen Survivor yarışmasının yeni dönemde ana sponsoru oldu. OPPO'nun sunduğu Survivor 2020, 16 Şubat Pazar akşamı Ünlüler - Gönüllüler formatıyla ekrana gelecek.

Yenilikçi kamera ve fotoğraf teknolojileri ile kullanıcılarına ilham veren ve onları kendi yeteneklerini keşfetmeye davet eden OPPO, her biri farklı yeteneklere sahip yarışmacıların kıyasıya mücadele edeceği “Survivor Ünlüler- Gönüllüler” macerasının en büyük destekçilerinden olacak.

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou: “Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasına ana sponsor olduğumuz için çok mutluyuz.”

Yeni sponsorluk anlaşmasını hakkında bir açıklama yapan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şunları söyledi:

“OPPO olarak küresel akıllı telefon pazarının lider markalarından biriyiz. 2019 yılında girdiğimiz Türkiye pazarında kısa sürede çok sevildik ve yüzde 10 pazar payına ulaşarak en çok ilgi gören akıllı telefon markalarından biri haline geldik. Kullanıcılarla yakaladığımız bu bağı daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle reklam kampanyalarının yanı sıra sponsorluk yatırımlarına da ağırlık vermek istedik. OPPO’nun geleneğinde her zaman ses getiren adımları atma alışkanlığı vardır. Sponsorluk çalışmalarında da aynı strateji uyguluyoruz. En değerli ve en etkili etkinliklerin, organizasyonların veya kurumların sponsoru oluyoruz. Survivor yarışmasını da bu kapsamda değerlendiriyoruz. Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasına ana sponsor olduğumuz için çok mutluyuz. Bu sponsorluğun markamıza çok önemli katkılar yapacağına inancımız tam.”

OPPO’nun sunduğu “Survivor Ünlüler- Gönüllüler” macerası, 16 Şubat Pazar akşamı saat 20.00'de TV8’de başlayacak.
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