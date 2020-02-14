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Başkentliler “Sevgililer Günü”ne müzikle başladı

Sahnede geçirdikleri 30 yılın tecrübesiyle müzik sanatını başarıyla icra eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, her hafta Perşembe günleri gerçekleştirdiği “Öğle Arası Dinletileri”ni bu sezon “Sevgililer Günü Konseri” ile açtı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, “ Öğle Arası Dinletileri”ne bu sezon “ Sevgililer Günü Konseri” ile merhaba dedi.

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konserle Başkentliler, Sevgililer Günü’ne müzik şöleniyle başladı.

ŞARKILAR BİRLİKTE SÖYLENDİ

Kamu ya da özel sektörde çalışanların öğle aralarını değerlendirmek için yoğun ilgi gösterdiği “Öğle Arası Dinletileri”, Kent Orkestrası’nın unutulmaz şarkılarıyla dolu dolu geçiyor.

Sanat yaşamında 30. yılını kutlayan Kent Orkestrası'nın geleneksel hale getirerek her hafta Perşembe günleri düzenlediği dinletiler Başkentlilerden büyük ilgi görürken, Sevgililer Günü nedeniyle düzenlenen konserde Şef Kemal Günüç yönetiminde Nur Yoldaş’ın muhteşem yorumu ve Zafer Gökçer'in eşsiz piyano resitali büyük bir ilgiyle izlendi.

Şarkılara eşlik eden vatandaşlardan Nezihe Özdoğan, “Çok güzeldi. Etkinliklerin devam etmesini isteriz” sözleriyle düşüncelerini dile getirirken, Tahir Gökçer adlı bir başka vatandaş da, “Geçen sene de vardı. Çok başarılılar ve konser çok güzel oluyor. Yılların tecrübesi, beğenerek dinliyorum. Saatlerinin daha uzun olması temenni ederim” diyerek memnuniyetini ifade etti.

“Öğle Arası Dinletileri” Perşembe günleri saat 12.25 ile 13.30 arasında Gençlik Parkı Tiyatro Salonunda ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.
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Bugün 10:15 TSİ Ankara- Belediye

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