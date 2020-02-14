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Halk Kart'a 6. Dönem Başvuruları Başladı

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı “Çankaya Halk Kart”ın 6. Dönem başvuruları başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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HALK KART’A 6. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı “Çankaya Halk Kart”ın 6. Dönem başvuruları başladı. 400 TL nakdi destek sağlayan Halk Kart’a başvurular, Ziya Gökalp Caddesi No 11’de Çankaya Belediye Başkanlığı A2 Blok Kat 5 Halk Kart Bürosuna 13 Mart’a kadar yapılabilecek. 

Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Çankaya Halk Kart’ın 6. Dönem başvuruları başladı. Başvuruların doğrudan Çankaya Belediyesine yapıldığı uygulamada, başvuranların sosyal incelemesi belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal inceleme yapan Çankaya Belediyesi, 400 TL nakit destek sağlayan kartı gerekli şartları taşıyan hanedeki kadına veriyor. Çankaya Halk Kart’a sahip olanlar diledikleri yerden alış veriş yapma imkanı buluyor. 

ÇANKAYA’DA İKAMET EDEN GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLİYOR

Sosyal demokrat belediyeciliğin birçok örneğini hayata geçiren Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar 1057 hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya’da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor. Anadolu coğrafyasının dayanışma kültürünün bir örneği olan uygulamadan şu an itibariyle 742 hane yararlanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin; Ankara Çankaya İlçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının bulunmaması gerekiyor.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Çankaya Belediyesinin Ziya Gökalp Caddesi numara 11’de bulunan hizmet binasında A2 Blok Kat 5’teki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Halk Kart Bürosuna başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlar ayrıca (0312) 458 89 00 / 1172-1173 numaralı telefondan bilgi alabiliyor. 
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Bugün 11:09 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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