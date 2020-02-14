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Sincan Belediyesi hayvan dostlarımızı çocuklarla buluşturuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Okul bahçelerinde hayvan besleyelim” çağrısına Sincan Belediyesi destek çıktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Okul bahçelerinde hayvan besleyelim” çağrısına Sincan Belediyesi destek çıktı. Belediye ekiplerince tüm bakımları ve tedavileri yapılan 2 can dostumuzu Yunus Emre İmam Hatip Lisesi sahiplendi. Çocuklara hayvan sevgisini aşılayabilmeyi amaçlayan proje öğrencilerin de yüzünü güldürdü.

Sincan Belediyesi çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabilmek için harekete geçti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okul bahçelerinde hayvan besleme çağrısının ardından, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli veterinerler 2 hayvan dostumuzun tüm bakımlarını yaptı. Kedi ve köpek için birer kulübe inşa edildi.

SİNCAN’DA BİR İLK

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sincan’da bir ilki gerçekleştirdi ve kedi-köpeği sahiplendi. Ekipler yapılan kulübelerle birlikte hayvan dostlarımızı okula götürdü. Kedi ve köpeği gören öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi. Sincan Belediyesi, öğrencilere hayvan sevgisi ve bilincini aşılamak amacıyla okullarla birlikte yürütülen örnek projenin devam edeceğini belirtti.
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Bugün 11:50 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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